Sossio Aruta e una dolce foto: nuovo amore per l’ex Uomini e Donne?

Una foto pubblicata negli scorsi giorni da Sossio Aruta ha scatenato il gossip in merito alla presenza di una nuova fidanzata nella vita dell’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne. Dopo aver partecipato per anni al programma di Maria De Filippi, Sossio aveva trovato l’amore con Ursula Bennardo con cui aveva poi lasciato la trasmissione. Quella tra Sossio e Ursula è stata una storia importante che ha portato l’ex cavaliere a trasferirsi a Taranto, la città dell’ex dama. I due hanno anche formato una famiglia insieme con la nascita della figlia Bianca, unica principessa di casa dopo i tre figli maschi di Ursula e i due di Sossio.

Uomini e Donne, quali sono le coppie che si sono lasciate nel 2024?/ Nella lista anche i due amatissimi

La storia, tuttavia, ad un certo punto, si è interrotta. Sui social, l’ex cavaliere e l’ex dama si sono anche lanciati delle frecciatine e, ad oggi, i due hanno scelto di percorrere strade diverse restando i genitori di Bianca. Sia Sossio che Ursula, inoltre, continuano ad essere presenti sui social dove Aruta ha pubblicato una foto che lascia pensare alla presenza di una nuova fidanzata.

Uomini e Donne, Ursula Bennardo si scaglia contro Sossio Aruta: c'entra la figlia/ "Vi sembra normale che..."

Chi è la donna nella foto con Sossio Aruta

“My love”, scrive Sossio Aruta sulla foto in cui è in compagnia di una donna mora che è tra le sue braccia. La foto che potete vedere più in basso ha scatenato numerosi commenti sui social e sono tanti i fan di Uomini e Donne convinti che l’ex cavaliere abbia ritrovato l’amore. Tuttavia, non si esclude che la donna in questione possa essere la sorella di Sossio che ha gli stessi colori della donna in questione e con la quale Aruta si è spesso mostrato sui social.

Ad oggi, tuttavia, non si sa se Sossio abbia davvero ritrovato l’amore di una donna. L’ex cavaliere non si sbilancia e quando parla d’amore fa riferimento ai suoi figli con cui cerca di trascorrere il tempo che ha a disposizione. L’ex cavaliere del trono over, dunque, romperà presto il silenzio sulla donna con cui si è mostrato sui social?

Uomini e Donne, Sossio Aruta ha una nuova fidanzata? La segnalazione: “E’ qui da 2 giorni…”