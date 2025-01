Chi sono le coppie scoppiate nel 2024 a Uomini e Donne? Non tutto è oro quello che luccica, e anche il dating show di Maria De Filippi ha riportato diverse rotture inaspettate in questa lunga annata. Tra chi si è lasciato a Uomini e Donne, anche una coppia amatissima: i fan erano sicuri che si sarebbero sposati a breve ma invece è arrivato il colpo di scena in poco tempo. Bando alle ciance e andiamo subito a vedere la lista delle coppie che non ce l’hanno fatta quest’anno.

Primi fra tutti Alessio Corvino e Lavinia Mauro. C’è da dire che sin dall’inizio del trono della nobile ragazza la rottura era annunciata. Alessio “il biondo” di Uomini e Donne non sembrava essere molto convinto di uscire dal programma con Lavinia, eppure alla fine ci ha fatti sognare con un finale decisamente romantico. Peccato che la fiaba sia durata davvero poco, un solo anno di fotografie, lunghi viaggi e apparente passione, terminata nel peggiore dei modi. L’annuncio è arrivato tramite un comunicato stampa e ancora oggi non si conoscono i motivi dietro la separazione di Lavinia Mauro e Alessio Corvino.

Uomini e Donne, coppie lasciate nel 2024: Daniele Paudice e Gaia Gigli rottura definitiva

Chi si è lasciato a Uomini e Donne nel 2024? Un’altra coppia che non ce l’ha fatta (inaspettatamente) è stata quella formata da Gaia Gigli e Daniele Paudice. Tutti avevano scommesso sul loro amore, anche perchè il tronista aveva addirittura anticipato la scelta dopo essersi scoperto innamorato della bella milanese. Eppure dopo soli cinque mesi i due hanno deciso di dividere le loro strade. Passiamo ora a scoprire chi sono i più amati di Uomini e Donne che per la totale sorpresa dei fan si sono lasciati. Si tratta di Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, una delle coppie in assoluto più amate della scorsa edizione.

Il loro amore sincero aveva conquistato tutti e c’è chi da subito aveva scommesso in un matrimonio a breve. Invece, come un fulmine a ciel sereno abbiamo assistito alla notizia della crisi e della successiva rottura. Per quanto riguarda il trono over troviamo Ursula Bennardo e Sossio Aruta. Dopo la nascita della loro bambina Bianca, le cose non sono andate nel migliore dei modi e pare che la donna abbia deciso di lasciare definitivamente il cavaliere di Uomini e Donne. In tutto ciò non sono mancate frecciatine sui social da parte di lei, che ancora oggi pare avere il dente avvelenato con il calciatore.