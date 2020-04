Sossio Aruta “ho avuto più donne di Cassano”/ “Isola dei Famosi? Scarico la frutta..”

Pubblicità

Sossio Aruta ha sfiorato la vittoria del Grande Fratello Vip 2020 pur essendo entrato nella Casa in ritardo rispetto agli altri finalisti. Nonostante il mancato trionfo, l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne è felice dell’esperienza fatta soprattutto perchè ha reso orgogliosa Ursula Bennardo, la sua compagna conosciuta nella trasmissione di Maria De Filippi e che lo ha reso padre della piccola Bianca che ha da poco compiuto sei mesi. L’incontro con Ursula le ha cambiato la vita. Sossio, infatti, si è trasferito a Taranto per vivere la sua storia d’amore. “Andai da separato in cerca d’amore al programma “Uomini e Donne” e la ritrovai. Io avevo giocato a Taranto e andavo a tagliarmi i capelli da suo papà. Lei era piccola. Ora non la lascerei per niente al mondo. E abbiamo Bianca, che è uno spettacolo”, ha raccontato in una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

SOSSIO ARUTA: “SOGNO L’ISOLA DEI FAMOSI”

Dopo Uomini e Donne, dopo Temptation Island Vip e dopo il Grande Fratello Vip, Sossio Aruta ha un ultimo sogno televisivo da realizzare. “Sogno ‘L’Isola dei famosi’. Un mio pallino da sempre. Poi un futuro ancora nel calcio. C’è sempre quel traguardo del giocare a 50 anni. Poi mi piacerebbe allenare, ma forse meglio fare l’opinionista in tv, l’inviato nei campi. Guardi che di calcio io so tutto“, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport. Per ora, però, è pronto a tornare a scaricare frutta e verdura. “Certo, appena finisce l’emergenza. È il lavoro che ho trovato e non mi vergogno affatto”. Infine, ha svelato un aneddoto sul suo passato sentimentale. “Se ho avuto più donne io o Cassano? Io, c’è da dire che da calciatore vinci facile, in tutte le categorie. Ma, se permette, sono un po’ più bello di Cassano“, ha dichiarato l’ex cavaliere del trono over che ora ha occhi solo per la sua Ursula.



