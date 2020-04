Sossio Aruta contro Fernanda Lessa e Luca Zocchi/ “Non state bene, siete pericolosi”

Pubblicità

Sossio Aruta e Ursula Bennardo criticano il video pubblicato da Fernanda Lessa e scatetano la reazione di Luca Zocchi, il marito dell’ex modella brasiliana che, su Instagram, ha pubblicato una serie di storie in cui difende la moglie, finita nella bufera per aver pubblicato un video in cui finge di pugnalarsi con le forbici e si scaglia contro Sossio ed Ursula che hanno puntato il dito contro la Lessa che lancerebbe un messaggio sbagliato sui social. “Ci sono arrivati dei messaggi con delle Storie sconvolgenti. Si può fare un video del genere con delle forbici?”, ha detto Sossio. “Io sono molto preoccupata. Assurda una cosa del genere, dovrebbero essere tolti i profili a questa persone. L’ho pensato anche sul marito: pur di prendere follower sono capici di qualsiasi cosa. È vergognoso, sono scioccata. Conviene segnalare il profilo“, ha aggiunto Ursula.

SOSSIO ARUTA CONTRO LUCA ZOCCHI E FERNANA LESSA: “SIETE PERICOLOSI”

A rispondere a Sossio Aruta e Ursula Bennardo è stato Luca Zocchi attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram. “Mi state mandando tanti video di Sossio e Ursula in cui parlano di visibilità. Stiamo parlando di una coppia che si è messa insieme al trono over, che si è cornificata a Temptation Island, che appena è arrivato un nascituro l’hanno portato in tutti i salotti televisivi, che lei per vivere vende prodotti dimagranti a sedicenni, sinceramente, non può fregarcene di meno dei commenti di quell’ignorante e dell’altra..“, dice il marito di Fernanda Lessa. La replica di Sossio, però, non si è fatta attendere. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, infatti, difende non solo se stesso e la propria compagna, ma anche il programma in cui ha conosciuto Ursula. “Io vado fiero del fatto di aver conosciuto la mia compagna in un grande programma che si chiama Uomini e Donne. Condotto da una grande signora che si chiama Maria De Filippi e quando parli di lei pulisciti la bocca. Lascia fuori la mia compagna di cui non sai nulla: è una grande donna, tutti la stimano, è una grande madre e sui social trasmette solo amore, dolcezza. Piuttosto pensa alla tua compagna, con il video che ha pubblicato in cui ha delle forbici con cui si vuole infilzare”, afferma Sossio. “Voi due non state bene con la testa, siete due persone pericolose”, conclude.





