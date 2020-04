Sossio Aruta, matrimonio con Ursula Bennardo/ Il pubblico: “siete stupendi!”

Sossio Aruta ha chiesto a Ursula Bennardo di sposarlo. La coppia pronta al grande passo dopo la nascita della piccola Bianca, la figlia nata dal loro grande amore. Il tutto è successo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 dove l’ex cavaliere di Uomini e Donne è entrato da alcune settimane conquistando il pubblico italiano che l’ha promosso, tramite un televoto lampo, alla finale. Un momento davvero magico per l’ex calciatore che dalla casa più spiata ha voluto fare una bella sorpresa alla compagna facendole una romantica proposta di matrimonio. “Ursula ti voglio sposare!” ha scritto Sossio su di una lavagnetta con un pennarello nero. Una dedica inaspettata che ha stupito alcuni dei suoi coinquilini, tra cui Paolo Ciavarro che gli ha fatto notare “Ma scusami glielo dici così?”, ma l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha prontamente replicato: “no, io le ho scritto comunque già una lettera…L’ho consegnata in confessionale, ma non penso l’abbia ricevuta…”.

Matrimonio Sossio Aruta: la reazione di Ursula Bennardo

La proposta di matrimonio di Sossio Aruta è arrivata dritta al cuore della compagna Ursula Bennardo che sui social ha risposto con un post condividendo il video in cui si vede l’ex calciatore scriverle la proposta. Ad accompagnare il video una breve didascalia: “purtroppo la tua lettera ancora non l’ho ricevuta … chissà ,forse me la porterai direttamente tu. Ti amo mi manchi e non vedo l’ora che arrivi questa finale”. La risposta della ex dama del Trono Over di Uomini e Donne sembrerebbe essere positiva, ma in questo momento così romantico non sono mancate le polemiche con alcuni che hanno giudicato questa proposta come una sceneggiata televisiva. Per fortuna non solo giudizi negativi, visto che in tanti si sono emozionati nel vedere la proposta di Sossio. “Mi piace sossio e’ una persona semplice , buona ……mi piace il rapporto che ha con Antonella Paola Denver ……Ursula pieno sostegno per gli attacchi ricevuti dal marito di Fernanda . Forzaaaaa insieme verso la finale” scrive un utente, mentre un altro precisa “Ciao Ursula Sossio è un grande uomo pieno di bontà siete stupendi”.



