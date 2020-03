Ursula Bennardo difende Sossio Aruta/ “Dopo il GF VIP svelerò cose inimmaginabili!”

Dopo la lite che ha visto protagonisti prima Antonella Elia e Fernanda Lessa, poi Sossio Aruta e Antonio Zequila al Grande Fratello Vip 2020, molti hanno detto la loro. Prima Luca Zocchi, il marito di Fernanda, poi Ursula Bennardo. Quest’ultima non solo ha preso le parti del suo compagno e di Antonella Elia, appoggiando pienamente la tesi di Sossio delle provocazioni gratuite, ma ha anche invitato i telespettatori a non ascoltare le parole di “mariti e compagni dei concorrenti”. “Lì in Casa, come nelle nostre case, ormai c’è tensione, nervosismo e quindi c’è meno pazienza. – ha esordito la Bennardo – È giusto che si abbiano delle reazioni: chi provoca, chi offende e pensa che l’altro debba restare impassibile… bah, mi sembra un po’ stupidotto, stupidotta.” E continua: “È normale aver avuto delle reazioni, non condanno assolutamente, non c’è stato niente di esagerato. Vedremo poi stasera cosa ne pensa Alfonso Signorini e gli ospiti.”

Ursula Bennardo contro il marito di Fernanda Lessa? Pesanti rivelazioni

Ursula Bennardo fa chiaramente capire da quale parte sia schierata e, dopo aver detto la sua sulla lite che ha infiammato il Grande Fratello Vip questa notte, lancia un appello al pubblico: “Piccolo consiglio: non ascoltate, anzi non dovreste proprio seguirli perché sono persone che vogliono solo popolarità e non se la meritano assolutamente, mariti e compagne dei concorrenti perché sanno solo offendere gli altri.” Il riferimento sembra essere proprio a Luca Zocchi, che oggi ha attaccato la Elia ma che in passato ha accusato duramente anche Sossio. “Non sanno mai dare un giudizio obbiettivo ma difendono a prescindere e offendono a prescindere. Non meritano assolutamente.” continua. Poi lancia la bomba: “Quando finirà il Grande Fratello Vip uscirò fuori qualcosa che neanche immaginate su queste persone che predicano benissimo ma si comportano una schifezza!” Di cosa si tratterà?



