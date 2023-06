Sossio Aruta: proposta di matrimonio a Ursula Bennardo/ “Le ho di nuovo chiesto di sposarmi e lo farò sempre”

Sossio Aruta e la nuova proposta di matrimonio a Ursula Bennardo

Sossio Aruta e Ursula Bennardo formano una delle coppie più belle nate nello studio di Uomini e Donne. Insieme da anni e genitori di una bambina, Bianca, l’ex cavaliere e l’ex dama del trono over convivono stabilmente da tempo. Dopo aver avuto entrambi altre relazioni e dei figli, si sono trovati in uno studio televisivo dove si sono innamorati trovando, poi, la voglia di formare una famiglia insieme. Sossio, tuttavia, oltre alla convivenza, sembrerebbe desideroso di sposare la sua Ursula e, approfittando di un weekend di relax che si sono concessi in un posto da sogno, le ha fatto una nuova proposta di matrimonio.

“C’è un momento molto romantico ed emozionante che abbiamo vissuto al lago di Como a bordo di questa meravigliosa barca che però non sapevamo se convidere con voi…Alla fine però abbiamo scelto di farlo perché con voi, con chi ci vuole bene abbiamo sempre condiviso tutto. Le ho chiesto di sposarmi e lo farò sempre e per sempre”, ha scritto pubblicando un dolcissimo video.

La risposta di Ursula Bennardo

Il video della proposta di matrimonio fatta da Sossio Aruta, naturalmente, non è passato inosservato. Diversi utenti, tuttavia, non hanno capito quale sia stata la risposta di Ursula Bennardo la quale ha deciso di togliere ogni dubbio rispondendo ad alcune domande su Instagram. L’ex dama del trono over, dunque, ha accettato di sposare il suo Sossio?

“Nel box domande mi state chiedendo quale sia stata la risposta. Credo si capisca dalla canzone, dal testo e forse anche un po’ dal video. Quello è stato comunque un momento d’amore”, ha fatto sapere Ursula che è sempre schietta e sincera con i suoi followers che la seguono ormai da tempo.

