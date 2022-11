Sossio Aruta torna in campo: “Debutto con il Qualiano Calcio”/ L’ex Uomini e donne…

Sossio Aruta torna ancora in campo

Sossio Aruta è pronto a tornare in campo. Nonostante siano passai anni da quando ha cominciato a giocare a calcio, l’ex cavaliere del trono over di Uomini e donne, non ha mai messo da parte la propria passione. L’obiettivo di Sossio è sempre stato quello di raggiungere i 400 gol nella sua carriera ed oggi è tornata ufficialmente la possibilità di farlo. Sossio che, per vivere la storia d’amore con Ursula Bennardo con cui ha avuto la figlia Bianca si è trasferita a vivere in Puglia, pur lavorando e facendo altro, non ha mai messo da parte la passione per il calcio.

Passione che ha deciso di seguire ancora accettando l’offerta del Qualiano Calcio con cui debutterà ufficialmente domenica prossima. L’ex cavaliere di Uomini e donne lo ha annunciato con un video pubblicato sul suo profilo Instagram con cui ha espresso tutta la propria gioia per l’occasione che gli è stata offerta.

Sossio Aruta ancora calciatore: nuovo debutto in campo

Sorridente, elegante e felice, Sossio Aruta ha annunciato ai suoi followers la grade ed importante novità professionale in cui ha deciso di tuffarsi senza ripensamenti. “Ho una bellissima notizia da condividere con tutti voi che mi volete bene” – dice Sossio nel suo abito elegante. “Inaspettatamente mi è arrivata una proposta e ho accettato. Domenica debutterò in prima categoria con il Qualiano calcio, una squadra di Napoli”, aggiunge.

“Voglio ringraziare pubblicamente il presidente Fabio Baraldi perchè posso inseguire, per l’ennesima volta, il traguardo di 400 gol in carriera”, dice ancora Sossio che spera di riuscire a raggiungere il suo obiettivo.

