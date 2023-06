Sossio Aruta tuona sui social contro Alessandro Impagnatiello/ “Spero possa marcire all’inferno in gabbia”

Sossio Aruta dice la sua su Alessandro Impagnatiello, accusato di aver ucciso la compagna incinta: “Tutti gli avvocati dovrebbero rifiutarsi di difenderlo”

Sossio Aruta, celebre volto di Uomini e Donne, ha voluto esprimere, attraverso il proprio account ufficiale Instagram, il proprio pensiero riguardo all’assassinio di Giulia Tramontano, da parte del suo compagno Alessandro Impagnatiello. Nel video, l’ex volto di Uomini e Donne ha detto: “È da tempo che volevo esprimere un pensiero a riguardo alla situazione che tutti ne parlano. Mi riferisco a quel mostro, che è l’unico modo per definirlo, ha ucciso la sua compagna Giulia e anche suo figlio”. Poi, Sossio Aruta ha preso come esempio Pupo che venne invitato in Russia da Putin a partecipare ad un concerto: “Naturalmente, ancor prima che decidesse di andare, fu massacrato, solo al pensiero che potesse accettare. Come, vai a cantare per Putin, l’assassino che sta ammazzando migliaia di persone e di bambini? Tutti i moralisti a dire la loro“.

Sossio Aruta difende Ursula Bennardo dall'odio social/ "Fatevi una vita, poveracci!"

Successivamente il pensiero di Sossio Aruta è andato all’avvocato che difenderà Alessandro Impagnatiello: “So che per legge chiunque ha il diritto di essere difeso. E invece no, tutti dovrebbero rifiutarsi”, ha tuonato Sossio Aruta che ha aggiunto: “Spero che possa marcire all’inferno in una gabbia come i topi”.

Ursula Bennardo al GF Vip? "Farebbe bene al mio rapporto con Sossio"/ Lo sfogo: "Stanca e stressata per…"

Sossio Aruta: “Non è possibile difendere l’indifendibile”.

A corredo del video su Instagram, Sossio Aruta ha scritto una didascalia a caratteri cubitali: “Non è possibile difendere l ‘indifendibile, nonostante ci siano dei diritti umani da rispettare, ma davanti ad un orrore del genere come una guerra o un singolo o duplice omicidio come quest’ultimo agghiacciante, bisogna cambiare le leggi.” E ha poi concluso con durezza: “È vergognoso. Se non fosse per i miei figli, sarei propenso per l ‘estinzione imminente di questo pianeta che sta andando alla deriva per colpa dell’uomo…! Fa tutto schifo…! Giu’ le mani dalle donne e bambini”.

Sossio Aruta: "Deriso in campo per Uomini e Donne"/ "A 52 anni vorrei solo essere..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sossio Aruta (@sossioarutaofficial)













© RIPRODUZIONE RISERVATA