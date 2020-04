Sossio Aruta/ Vincitore del reality? Piccolo incidente prima della finale (Grande Fratello Vip)

Sossio Aruta sta per sfidare gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 grazie alla finale che si terrà questa sera con molti che pensano sia lui il possibile vincitore. In una prima fase del gioco, l’ex calciatore potrà stare tranquillo, visto che prima saranno i tre concorrenti in nomination a confrontarsi al televoto. “Sono usciti tutti quelli che volevo io”, ha detto in questi giorni al resto del gruppo, “Fernanda volevo che uscisse ed è uscita. Licia volevo che uscisse ed è uscita”. Poi ha fatto i nomi di Asia Valente, Antonio Zequila e Teresanna Pugliese. Le rivelazioni dell’ex di Uomini e Donne ci sono state però anche sulla sua partecipazione a Temptation Island Vip, dove ha riconquistato in via definitiva l’amore di Ursula Bennardo. “Quando lo guardi in tv è completamente diverso da quando lo vivi”, ha detto, “Dietro c’è un lavoro di montaggio assurdo. Quando mi sono rivisto era strano, un dramma. C’è un grosso lavoro da parte degli autori“. Anche se si tratta di dichiarazioni miti, anche nelle ultime ore Sossio ha avuto da ridire con un’altra concorrente della Casa. Ovvero Paola Di Benedetto, che ha fatto un commento sul fatto che l’ex calciatore si sarebbe presentato alla cena di gala con le infradito e non con le scarpe eleganti. Sossio non l’ha digerita: “Meno male che è finito”, ha detto a Patrick Pugliese, “che fenomeno”. L’ex gieffino ha cercato di minimizzare, ma Aruta ha aggiunto “La popolarità dà alla testa a tante persone”. Clicca qui per guardare il video di Sossio Aruta e Patrick Pugliese.

Sossio Aruta, Grande Fratello Vip: piccolo incidente prima della finale

Piccolo incidente per Sossio Aruta, a meno di 24 ore dall’inizio della finale del Grande Fratello Vip 2020. Niente di che alla fine, ma un episodio che ha portato fino alle lacrime l’ex calciatore. Durante la preparazione di uno degli ultimi pasti, Sossio infatti si è toccato gli occhi con le mani sporche di peperoncino ed è subito dovuto correre a sciacquarsi, sostenuto da Antonella Elia. “Porca pu**ana“, ha esclamato prima di trovare sollievo. Nelle ore precedenti, era stata invece la showgirl a battere la testa mentre cercava di sfuggire a Sossio, impegnato in un nuovo scherzo. Il gioco Cosa avrei detto promosso dagli autori, ha spinto intanto l’ex calciatore a rivelare alcuni dettagli su quanto avrebbe voluto dire a Ivan Gonzalez, conosciuto ai tempi di Temptation Island Vip. “Diciamo che sono stato massacrato perchè avrei fatto il cascamorto con una ragazza“, ha ricordato, “ma ho fatto tutto alla luce del giorno, non mi sono mai nascosto […] Invece questo Ivan Gonzalez, insieme a Valeria Nazionale, si è nascosto dietro uno scoglio”. […] Si è chiuso due volte in bagno e tutt’e due le volte c’era un cronometro […] visto che mi hanno [Valeria Marini, ndr] è uscita come un eroe nazionale, allora avrei voluto chiedere a Ivan ‘Ma almeno un bacetto è scappato, per non dire altro?’. Perchè tutta l’Italia l’ha capito“. L’ex calciatore ha ricordato in particolare quando Ivan e Valeria hanno aperto il rubinetto del bagno per non far sentire cosa accadeva all’interno del locale. Un dettaglio che ha spinto molti, concorrenti e telespettatori, a credere che fra i due sia successo qualcosa di piccante. Clicca qui per guardare il video di Sossio Aruta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA