Sossio Aruta vittima di uno scherzo al GF Vip/ “Andate a cac*re”. Poi saluta Zequila

Atmosfera goliardica nella casa del Grande Fratello Vip 2020 dove le tensioni, i rancori e le antipatie hanno lasciato spazio al buonumore e alla voglia di divertirsi e godersi tranquillamente gli ultimi giorni prima della finale. Patrick Ray Pugliese ha così deciso di coinvolgere i compagni in uno scherzo. La vittima prescelta è stata Sossio Aruta che ha conquistato per primo la finale ed è sicuro di poter vincere. Patrick, così, con l’aiuto di Antonella e Paola, hanno fatto credere a Sossio che l’eliminazione di Antonio Zequila, Teresanna Pugliese e Licia Nunez non sia ancora definitiva. “Vip Grande Fratello sa essere imprevedibile fino all ultimo. C’è una cosa che dovete sapete, I tre eliminati di ieri sera Antonio, Licia e Teresannasera sono più vicini di quanto crediate. È in corso un televoto lampo di ventiquattro ore che decreterà il quinto finalista ufficiale del Grande Fratello Vip che rientrerà immediatamente in Casa per giocarsi la vittoria finale. Chi ce la farà? Buona Fortuna!”, è il finto comunicato scritto e letto da Antonella Elia e Paola Di Benedetto a cui Sossio ha creduto subito.

SOSSIO ARUTA SCOPRE LO SCHERZO AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

In camera da letto con Andrea Denver, Sossio Aruta ammette di essere sempre stato convinto che sarebbe accaduto qualcosa e che, per un misterioso meccanismo del Grande Fratello Vip 2020, uno tra Antonio Zequila, Teresanna e Licia sarebbero potuti rientrare in gioco. Di fronte alla convinzione di Sossio e al suo umore sotto i piedi, Patrick e Antonella gli hanno svelato la verità. “Re Leone Zequila non torna!” esclama Patrick “Neanche Teresanna”, aggiunge Paola. “Ti abbiamo fregato, pesce d’aprile”, dice poi Antonella. “State scherzando?”, chiede Sossio ancora incredulo. Patrick, così, decide di fargli leggere il finto comunicato. “Ma andate a cac*are”, esclama poi con il sorriso Sossio che approfitta della situazione per fare un saluto a Zequila, insieme a Patrick. “Prevedo una settimana molto dura” , conclude, poi, annunciando la sua vendetta. Cliccate qui per vedere il video.



