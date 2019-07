Sossio Aruta vs influencer/ Video “Basta gonfiarvi cu*o e tette, fate vomitare false”

Sossio Aruta non ci sta. L’ex calciatore, oggi star di U&D – Trono Over, è tornato a scagliarsi contro gli influencer, uomini e donne che siano. Dopo un lungo post con tanto di video risalente a tre giorni fa, Sossio ha messo nel mirino tutti coloro che lo hanno criticato: «Ciao ragazzi! In merito al mio post contro gli influencer, ci metto la faccia: mi avete scritto tanti messaggi, veniamo al dunque. Io non ho attaccato nessuno, ho solo fatto una riflessione: siccome in molti hanno criticato il mio profilo – basso, da Checco Zalone, da tamarro, non si capisce un c… – almeno il mio profilo è vero!». Sossio Aruta ha continuato la sua invettiva senza sconti per nessuno: «Io racconto la realtà della mia vita, del mio quotidiano, le stro*zate anche: io non ho bisogno di taroccare nulla. Non come voi che per sponsorizzare un prodotto…».

SOSSIO ARUTA VS INFLUENCER, IL VIDEO

Sossio Aruta ha spiegato che anche lui sponsorizza prodotti e lo fa per lavoro, ma non per questo ricorre a ritocchi estetici di qualche tipo. La star di Uomini e Donne si è scagliato contro coloro che scelgono di puntare sulla finzione sui social, evidenziando poco dopo: «Poi dopo la differenza qual è? Quando la gente mi incontra per strada mi dice che sono più bello dal vivo, che sono uguale a come mi si vede in tv». «Basta gonfiarvi culo, tette, labbra, colorarvi gli occhi. Io ho il naso storto e storto rimane: quando farò una pubblicità a un prodotto, il naso resterà storto», tuona Sossio Aruta, ribadendo di non utilizzare Photoshop e di non farsi bello per apparire. L’ex calciatore del Cervia ha tenuto a ribadire che la perfezione non esiste e che sono falsi tutti coloro che vogliono apparire ciò che non sono, fanno letteralmente «vomitare». E prosegue il suo attacco totale: «Altro che influencer di sto ca*zo, che volete influenzare? Siete falsi e raccontate falsi. Quando pubblicate foto non pompate nulla».





