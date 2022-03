SOSTENIBILITÀ/ Comin & Partners e Open Impact insieme per l’impact-based reputation

Comin & Partners, società di consulenza strategica e relazioni istituzionali di Gianluca Comin, Elena Di Giovanni, Gianluca Giansante, Lelio Alfonso e Federico Fabretti, e Open Impact, start-up innovativa e spin-off di ricerca fondata da Luigi Corvo, Luca Calisi, Lavinia Pastore e Marco Biazzo, annunciano l’ingresso di Comin & Partners nel capitale sociale di Open Impact e l’avvio di una partnership a lungo termine.

La partnership ha l’obiettivo di mettere a disposizione diverse expertise e affrontare sfide comuni nel campo della consulenza strategica, offrendo ai propri clienti la possibilità di approcciare i temi della sostenibilità con una visione innovativa, fortemente imperniata sui dati come leva fondamentale di comunicazione. La collaborazione ha lo scopo di fornire alle imprese di più settori – dalle infrastrutture all’asset management, passando per la moda, il food e la manifattura – strumenti efficaci per rappresentare il proprio impatto sociale e ambientale con metriche finanziarie comprensibili.

La visione che guida Comin & Partners e Open Impact è dunque quella di una “impact-based reputation” da realizzarsi attraverso servizi come la valutazione di impatto, il monitoraggio della coerenza tra risultati comunicati e aderenza ai criteri ESG, e la costruzione di progetti di sostenibilità basati su una visione complessiva dell’impatto generato. Una scelta, per entrambe le realtà, di sviluppo e apertura nei confronti del mercato che arriva in un momento istituzionale decisivo, nel quale imprese e istituzioni guardano alla sostenibilità come un fattore essenziale per la crescita e in cui gli investimenti del PNRR hanno l’obiettivo di generare il maggiore impatto positivo possibile.

“Misurare l’impatto ambientale e sociale delle attività e dei progetti della propria realtà, senza comunicarlo verso l’esterno, rischia di risolversi in un esercizio meritorio ma senza effetti. Allo stesso tempo, comunicare senza essere coscienti del proprio impatto per l’economia e per la propria comunità di riferimento rischia di trasformare la propria reputazione in un guscio vuoto, facile da rompere”, ha affermato Gianluca Comin, Presidente e Fondatore di Comin & Partners. “È con questa intuizione che abbiamo lavorato a lungo con Open Impact per strutturare la nostra partnership e ampliare ancora la gamma di servizi che offriamo al mercato, guardando alla sostenibilità come a qualcosa che può essere misurato scientificamente e raccontato in modo profondo e coerente: è il futuro per la reputazione dei nostri clienti”, ha concluso.

“Siamo orgogliosi di inaugurare questo percorso a lungo termine con Comin & Partners, combinando le nostre expertise e mettendo a frutto i nostri diversi background”, ha aggiunto Luigi Corvo, CEO di Open Impact e Professore di Economia Aziendale all’Università Bicocca di Milano. “Quando abbiamo fondato Open Impact, nel 2019, il nostro obiettivo era capire come applicare conoscenza scientifica e teoria del cambiamento alla necessità di visualizzare in modo chiaro i dati dell’impatto sociale e tradurre lo sforzo per la sostenibilità in metriche finanziarie facilmente comunicabili. Dopo anni di ricerca e lavoro per clienti molto diversi, la collaborazione con un player della comunicazione strategica come C&P ci permette di completare una parte fondamentale della nostra visione”.

La partnership tra Comin & Partners e Open Impact si baserà su uno scambio professionale che darà ad ognuna delle due realtà la possibilità di coinvolgere l’altra nell’ideazione, gestione ed esecuzione di progetti complessi finalizzati a servire diverse tipologie di clienti for profit e non. La partnership sostiene anche il progetto di sostenibilità di Comin & Partners We BeLong to Sustainability, lanciato lo scorso luglio, volto a supportare le aziende nelle attività di posizionamento su tutti i temi legati alla sostenibilità, nell’individuazione di obiettivi a medio-lungo termine sui princìpi ESG e sulla CSR, e nella realizzazione del Bilancio di Sostenibilità, volto a generare valore aggiunto nel lungo periodo per tutti gli stakeholder.











