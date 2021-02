Sottosegretari Governo Draghi oggi in CdM/ Le nomine di Pd, Lega, FI, M5s, Iv

Il Governo Draghi ha convocato per le ore 18 un nuovo Consiglio dei Ministri per sciogliere le ultime riserve sulla nomina dei 40 Sottosegretari/viceministri: all’ordine del giorno del CdM, oltre alle attese nomine dei partiti, la Delibeazione delle Esequie di Stato per gli italiani vittime dell’attentato in Congo (l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci) e le consuete “Varie ed Eventuali”, con possibile punto di aggiornamento sull’imminente nuovo Dpcm da produrre nei prossimi giorni e anticipato oggi dal Ministro della Salute Roberto Speranza in Parlamento.

Dopo il caos interno al M5s che ha causato un forte ritardo nella nomina dei Sottosegretari, ora le liste di tutti i partiti sono state consegnate al Sottosegretario di Palazzo Chigi Roberto Garofoli, da ultimo proprio i nomi dei grillini. Dovrebbero essere 11 (dovevano essere 13 in partenza, prima delle scissioni degli ultimi giorni) in tutto i nomi 5Stelle nei ruoli chiave dei Dicasteri, seguono gli 8 di Lega e Pd mentre 6 saranno per Forza Italia e 2 per Italia Viva: secondo le anticipazioni e i retroscena degli ultimi giorni, i piccoli partiti – LeU, Cambiamo!, Noi con l’Italia, Azione, Più Europa, europeisti – potrebbero avere 1/2 sottosegretario a testa.

I POSSIBILI NUOVI SOTTOSEGRETARI

È forte l’attesa per i nomi che andranno ad occupare le cariche di Sottosegretario o Viceministro di tutti i Dicasteri del nuovo Governo Draghi: in quota Pd, il Foglio anticipa qualche figura che il Segretario Zingaretti avrebbe immesso nella lista consegnata a Garofoli e Draghi. Tra questi, Alessandra Sartore da assessore al Bilancio della Regione Lazio dovrebbe finire al Ministero dell’Economia, mentre l’attuale vice MEF Antonio Misiani si sposterebbe al Mise come n.2 di Giorgetti. Più certi i ruoli per Anna Ascani (confermata alla Scuola), Martina Sereni (Esteri), Sandra Zampa (Salute), in alternativa Simona Malpezzi. L’ex Ministro degli Affari Ue Enzo Amendola si dovrebbe occupare proprio dei dossier europei mentre la senatrice Assuntela Messina dovrebbe rientrare della partita, ancora non chiaro in quale Ministero.

In quota Lega è invece Rai News a fornire la “rosa” dei nomi consegnata a Palazzo Chigi, in attesa di conferme anche sull’ottava casella: Claudio Durigon, Barbara Saltamartini, Lucia Borgonzoni, Vannia Gava, Rossano Sasso, Massimo Bitonci e Tiziana Nisini. Più riserbo su M5s e Forza Italia, con la probabile candidatura di Andrea Mandelli (presidente ordine dei farmacisti) a Sottosegretario Salute, sempre che il retroscena oggi di Augusto Minzolini sul Giornale non colga nel segno («non accetterà perché rischia di non toccar palla in un Ministro dominato dalle forze di Leu e della sinistra»).



