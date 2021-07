Sottotono, “Mastroianni” / Grande ritorno per il duo rap a Battiti Live 2021

Certo che – bisogna proprio chiederselo – se i Sottotono, dopo vent’anni, sono tornati, qualche tempo fa, con la godibilissima rivisitazione di un loro grande successo del 1996, “Solo lei ha quel che voglio” e adesso ci deliziano con questo splendido “Mastroianni“, di quanta altra bella roba ci hanno privato in tutto questo lungo, lunghissimo silenzio? La risposta è soltanto ipotizzabile, ma non può essere certo molto differente da “tantissima roba”. Forse anche loro due, Massimiliano Cellamaro (conosciuto come “Tormento”) e Massimiliano Dagani (detto “Big Fish”), si stanno facendo la stessa domanda, mentre sentono trasmettere in continuazione, in tutte le radio il loro singolo dal titolo quanto mai celebrativo di un Italia che non c’è più; quella, appunto, in cui al cinema potevi ancora ammirare la faccia e il talento indimenticabile (anche di mentire) di Marcello Mastroianni. Stasera, 20 luglio, li rivedremo protagonisti a Battiti Live 2020.

Sottotono, l’album Originali è un successo

Intanto, anche l’album “Originali“, che certifica in modo molto concreto che il valore dei Sottotono è rimasto assolutamente intatto, sta riscuotendo un notevole successo. Al suo interno, tredici tracce; sei brani inediti, più sette pezzi che riemergono dal passato, ma senza nostalgia e con nuovi, interessantissimi arrangiamenti. Molti gli artisti attuali ai quali Tormento e Big Fish hanno chiesto collaborazione: Emis Killa, Elodie, Jake La Furia, Tiziano Ferro, Coez e Stash (tanto per dirne alcuni).

Nel corso di un’intervista, stavolta rilasciata all’interno degli studi di Radio Norba i componenti del famoso duo hanno dichiarato che Più che di una scintilla che ha riacceso un fuoco, questa ripartenza è frutto di una linfa vitale che non ha mai smesso di scorrerci sottopelle e, quando è riemersa, abbiamo subito capito che era come se questi vent’anni non fossero mai passati. Sottotono per noi sono più di una parte di carriera. È il nostro primo amore per la musica, è una famiglia, è un mondo di ricordi che nessun incidente di percorso e nessuna rottura temporanea ha potuto scalfire. Davvero una bella dichiarazione di un sodalizio che, al di là delle diverse strade intraprese da ciascuna delle due parti della band, in fondo in fondo, in questi vent’anni è sempre stato, anche se in modo invisibile, totalmente unito. E a quanto pare hanno intenzione di restare uniti ancora un po’, visto che il programma di un loro mini – tour è abbastanza avanti nel tempo. Stiamo parlando di due esibizioni live già fissate per l’inizio del 2022. Se non volete perderli, segnatevi queste date: il 3 marzo i Sottotono suoneranno all’Atlantico di Roma, mentre qualche giorno dopo (più precisamente, il 7 marzo) la loro esibizione avrà luogo all’Alcatraz di Milano.

Sottotono: video del singolo Mastroianni





