Soverato, comizio Salvini: sabotaggio e blackout/ Video, contestazione attivisti M5s

Salvini protagonista a Soverato, vicino Catanzaro, per un comizio nei giorni della crisi di Governo. Il segretario federale della Lega però ha dovuto fare i conti con una serata ad alta tensione tra blackout e contestazioni degli attivisti del Movimento 5 Stelle. Il ministro dell’Interno è stato costretto ad interrompere il suo intervento per qualche minuto per un guasto alle luci, con i contestatori che hanno intonato il coro «Paga la luce, Salvini paga la luce». Non è tardata ad arrivare la presa di posizione del vice premier: «La lieta novella al 90% di persone perbene che ci sono in questa piazza: il cretino che ha danneggiato l’impianto elettrico è stato identificato e bloccato, pagherà di tasca sua», annuncio seguito da un’ovazione dei seguaci del capo politico del Carroccio. Ma non è stato l’unico momento delicato della serata di Salvini a Soverato…

SOVERATO, SALVINI CONTESTATO DA ATTIVISTI M5S

Come dicevamo, Matteo Salvini è finito nel mirino degli attivisti del Movimento 5 Stelle: il leghista è ritenuto il maggior responsabile della caduta dell’esecutivo e del possibile ritorno alle urne. «Vergognatevi, puzzate», «Torna indietro i 49 milioni di euro», «C’era un contratto che non è stato rispettato, non c’è peggior meridionale di chi voti Lega: una vergogna assoluta»: questi solo alcuni dei commenti degli elettori grillini giunti a Soverato per contestare il capo del Viminale. E non è finita qui: come riporta Repubblica, poco prima dell’inizio del comizio di Salvini, un gruppo di contestatori è giunto sotto il palco ma è stato allontanato dalle forze dell’ordine in tenuta antisommossa. Per garantire la sicurezza, è stato anche formato un cordone di sicurezza per tenere a distanza la folla.





