Space Jam 2/ Video, LeBron James svela titolo e logo dell’attesissimo sequel

Pubblicità

Il basket americano è fermo per l’emergenza coronavirus, come pure l’industria cinematografica, ma per gli appassionati di entrambi i settori ecco che grandi novità arrivano per mano della star dell’NBA LeBron James. Il numero 23 dei Lakers infatti con una brevissima clip sui proprio social ha di fatto svelato quello che sarà logo e titolo di Space Jam 2, ovvero l’attesissimo sequel del film che vide 25 anni fa protagonisti la leggenda Michael Jordan e i Looney Toons guidati da Bugs Bunny, contro i Monstars nell’epica impresa di salvare il Pianeta Terra. Come si vede qui sotto nel breve video pubblicato, ecco LeBron indossare un cappellino nero con il logo del nuovo film che dunque si titolerà “Space Jam 2, A New Legacy”: la pellicola è atteso nelle sale statunitensi per l’estate del 2021, sempre che a breve l’emergenza permetterà anche all’industria del cinema di continuare il proprio lavoro.

Pubblicità

SPACE JAM 2, LE PAROLE DI LEBRON JAMES

E davvero l’attesa per Space Jam 2 è davvero tanta: la prima pellicola risalente al 1996 è ancora dolce ricordo per molti giovanissimi appassionati di basket e non solo. Facile dunque immaginare la pressione su questo sequel, atteso per la prossima estate, dove pure non mancheranno tra i protagonisti parecchie stelle del campionato di basket NBA. Proprio questo secondo film, diretto ora da Ryan Coogler (regista di “Fruitvale Station”, “Creed” e “Black Panther”), protagonista principale, nel ruolo che nella prima pellicola fu di Michael Jordan, vedremo proprio LeBron James in compagnia di Bugs Bunny e Duffy Duck: assieme vi saranno anche Damian Lillard e Anthony Davis, come pure Klay Thompson e l’attore candidato agli Oscar Don Cheadle. Aggiungiamo che circa un mesetto fa lo stesso LeBron, comunicando possibili ritardi vista l’emergenza, si era detto impaziente di far vedere Space jam 2: “L’uscita di Space Jam è sempre stata prevista per Giugno 2021, per cui siamo ancora a posto. Molto del lavoro rimasto riguarda l’animazione, per cui lavorare in casa è ottimo per noi. Certo, come qualsiasi altra cosa nel mondo è tutto un po’ rallentato, ma siamo ancora in linea con l’obiettivo. Vorrei che potesse uscire adesso per dare alla gente qualcosa da guardare in casa, ma aspetteremo insieme il prossimo anno, la prossima estate. Non vediamo l’ora”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA