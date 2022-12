Space Jam/ Su Italia 1 il film con i Looney Toones e Michael Jordan

Space Jam, film di Italia 1 diretto da Joe Pytka

Space Jam va in onda oggi, venerdì 30 dicembre, a partire dalle ore 16.25 su Italia 1. Sarà trasmesso un film che unisce il genere fantastico e d’animazione prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1996 e diretto da Joe Pytka. Hanno collaborato al progetto interpreti come Michael Jordan, nel ruolo di se stesso, Theresa Randle, Wayne Knight e diversi giocatori di NBA nel ruolo di se stessi al fianco dei personaggi dei Looney Toones.

Un Natale molto bizzarro/ Su Rai 2 il film con Barry Watson

Il film Space Jam è considerato uno dei film più imponenti con l’utilizzo del metodo misto tra animazione e pellicola classica. Il progetto ambizioso della Warner Bros, responsabile sia della produzione che della distribuzione, è stato infatti ampiamente apprezzato da tutte le parti in causa. La pellicola ha infatti superato i 250 milioni di dollari come incasso. Ancora oggi è stabilmente al decimo posto della classifica dei film con il miglior incasso dal ’96. Non mancano piccole inesattezze nella sceneggiatura e nelle riprese. Uno degli esempi più citati sul web riguarda l’inizio del grande match, con l’introduzione dei giocatori in campo. Duffy viene annunciato con il numero 4, ma quando abbandona il rettangolo di gioco porta sulla schiena il numero 2. Non mancano i riferimenti ai celebri 10 secondi finali che in realtà durano molto di più.

Il mio inatteso principe di Natale/ Su Rai 2 il film con Krystal Joy Brown

Space Jam, la trama del film

La storia di Space Jam è ambientata in un epoca moderna con il racconto delle reali prestazioni di alcune star dell’NBA, tra cui il celebre Michael Jordan nel ruolo di protagonista. Improvvisamente però, l’uomo si ritrova coinvolto in un mondo presumibilmente non reale. Intento a giocare a golf con alcuni suoi amici, succede qualcosa di inaspettato. L’atleta stava valutando seriamente la possibilità di abbandonare la pallacanestro per dedicare gli ultimi anni della sua carriera al baseball da professionista.

Mentre cerca l’aiuto dei suoi amici nel prendere la decisione, durante una partita di golf cade letteralmente in una delle buche e si ritrova catapultato in una sorta di universo parallelo. Ad accoglierlo, ci sono tutti i personaggi più famosi del mondo dei Looney Tunes, che lui stesso conosceva e seguiva insieme ai suoi figli. In quello strano mondo però quelli che dovevano essere degli animali frutto di fantasia, erano in realtà reali e concreti, seppur con sembianze animate.

Zanna bianca e il cacciatore solitario/ Su Rete 4 il film con Pedro Sanchez

Mentre il professionista dell’NBA cerca di familiarizzare con tutti oltre a cercare le ragioni di quella situazione, accade qualcosa di ancora più spiacevole. Degli strani alieni piombano in quel mondo e sfidano tutti in una partita di pallacanestro. Purtroppo però quei simpatici mostriciattoli, pur di dimostrare la propria superiorità e costringere tutti i Looney Tunes ai lavori forzati, decidono di rubare il talento ai migliori giocatori di pallacanestro.

Riusciti a compiere il furto, per i simpatici amici la situazione sembra irrecuperabile. Bugs Bunny riesce però a convincere Michael Jordan ad allenarli e a giocare al fine di aiutarli a vincere. Arrivato il momento della partita la situazione sembra tragica, nonostante il supporto del fuoriclasse non sembra esserci partita. Sarà proprio lo sportivo con un discorso ricco di forza e grinta a dare la carica giusta a tutti i simpatici Looney Tunes che riusciranno a conquistare la vittoria a garanzia della propria libertà. Inoltre, il talento rubato tornerà ai legittimi proprietari mentre Jordan riuscirà finalmente ad avere la propria opportunità nel baseball.

© RIPRODUZIONE RISERVATA