SpaceX, lancio Crew Dragon nello Spazio/ Diretta video: la ‘fase 2’ di Nasa e Tesla

Lo SpaceX Nasa-Tesla della missione Demo-2 non poteva che “allinearsi” all’intera situazione mondiale ai tempi del coronavirus: dopo il fallito lancio dello scorso 27 maggio nello Spazio, il razzo Falccon 9 della Crew Dragon prova la “fase 2” della missione extra-orbitale nella serata italiana di oggi. Come aveva già impostato l’accordo Nasa-Tesla per questa spettacolare avventura spaziale che riporta astronauti americani fuori dalla Terra per la prima volta dopo 9 anni, se vi fossero stati problemi nel primo lancio impostato era già disponibile la “missione” di riserva programmata per il 30 aprile alle ore 21.22 circa italiana. E così è stato: i due astronauti della NASA Bob Behnken e Doug Hurley, a bordo della capsula Crew Dragon sono stati a 16 minuti dalla partenza ma tutto è stato rinviato per le condizioni meteo avverse a Cape Canaveral, presso il Kennedy Space Center della Florida, storica rampa di lancio Nasa per tutte le missioni Apollo e Shuttle. E così si riparte oggi con lo stesso iter, le stesse aspettative e la stessa storica “scommessa” di Tesla di aprire lo Spazio a possibili prossimi “voli commerciali” completamente automatizzati e controllati solo dalla base sulla Terra. Sarà possibile seguire il grande evento in diretta video streaming e tv mondiale con la Nasa che torna così a “riempire” di astronauti americani lo Spazio dopo che l’8 luglio 2011 partì da Cape Canaveral la 25esima e ultima missione degli Space Shuttle.

I MOTIVO DEL RINVIO

A bordo della Crew Dragon “SpaceX” ci saranno sempre gli astronauti della Nasa Robert Behnken e Douglas Hurley, incontrati dallo tesso Elon Musk di Tesla dopo il lancio fallito di mercoledì scorso con il sorriso e l’impegno a “sconfiggere” il meteo per il lancio di oggi. Non sarà un viaggio diretto ma verranno compiuti diversi flyby attorno alla Terra prima di posizionarsi nell’orbita corretto di attracco alla ISS: l’intera fase sarà del tutto automatica – e proprio su questa novità si permea la scommessa del prossimo futuro di conquista “commerciale” dello Spazio – ma a bordo gli astronauti e della Terra i tecnici della Nasa monitoreranno in tutte le fasi tanto l’avvicinamento quanto l’attracco e ovviamente interverranno laddove qualcosa non dovesse funzionare alla perfezione.

«Demo-2 sarà il secondo lancio orbitale di una Crew Dragon, il terzo lancio su un razzo Falcon 9 e, soprattutto, il primo lancio di astronauti americani da una piattaforma statunitense dall’8 luglio 2011, data del lancio dello shuttle Atlantis», spiega Elon Musk in attesa della «missione epocale» come definita già prima del lancio poi fallito 3 giorni fa. Già nel 2008 SpaceX si è ritrovata a corto di fondi dopo ben tre lanci falliti consecutivamente: in un’intervista postuma Musk ha affermato che «un ennesimo fallimento sarebbe troppo grave. E’ abbastanza grave subire tre fallimenti, un quarto sarebbe davvero…kaput», e così si ripete anche per questa missione ben più importante, con il supporto della Nasa e gli occhi del mondo tutti sulla Crew Dragon.

Del resto i rischi meteo non possono essere sottovalutati e il rinvio è dettato da cause di estrema sicurezza: lanciare un razzo nel pieno di un temporale può provocare un fulmine, come avvenuto nell’Apollo 12 del 1969. In molti si sono chiesti però perché il lancio non è stato spostato solo di qualche minuto per vedere se il meteo migliorasse, ma qui v’è una spiegazione semplicissime: «la finestra di lancio di Demo-2 è brevissima: dura circa un secondo, poiché deve intercettare con precisione la Stazione Spaziale Internazionale che si sposta molto rapidamente lungo la propria orbita, compatibilmente con il traffico “spaziale” già previsto nei pressi», riporta il focus di HdBlog.

DIRETTA VIDEO LANCIO NELLO SPAZIO: COME SEGUIRLO

«Questo è sicuramente un nuovo capitolo nella storia dell’astronautica. Per la prima volta un privato porta degli uomini nello spazio, addirittura sulla stazione spaziale. Elon Musk, patron della casa automobilistica Tesla e fondatore di SpaceX, in 10 anni ha messo in piedi quello che altre agenzie hanno impiegato 50 anni a realizzare», ha spiegato il giornalista e divulgatore scientifico Luca Bignami che condurrà anche oggi la diretta tv sul canale Focus (n.35 del telecomando). Si apre stasera la diretta alle 20.45 per seguire il conto alla rovescia dal Launch Complex 39A del “Kennedy Space Center”, in Florida; lo SpaceX dovrebbe essere lanciato in orbita attorno alle 21.22, con la diretta che verrà seguita con ospiti di eccezione del panorama scientifico e astrofisica italiano.

Sarà ovviamente possibile seguire la diretta video streaming del missione Nasa-Tesla Demo-2 con il canale tematico della Nasa su YouTube oppure sulla homepage del portale SpaceX . «Vedere che gli americani hanno acquistato passaggi dai russi dà la sensazione di quanto importante sia per il Governo degli Stati uniti e per l’opinione pubblica americana l’evento del 27 maggio. Per la prima volta dopo nove anni gli americani avranno di nuovo possibilità di lanciare propri astronauti, da un razzo americano, da una base di lancio statunitense», ha spiegato Roberto Vittori, astronauta italiano e protagonista della missione STS-134, penultima del programma Space Shuttle. Una missione dunque molto attesa che potrebbe cambiare forse per sempre il rapporto con lo Spazio e le missioni internazionali: dopo il no-go per il meteo oggi si attende la storia, con Elon Musk che stavolta spera in uno sguardo benigno del Cielo per il “suo” SpaceX Crew Dragon.





