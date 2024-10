Spagna, il Partito Popolare che è attualmente all’opposizione nel governo ha annunciato di aver presentato una denuncia al Tribunale Nazionale per accusare il partito di maggioranza dei socialisti Psoa del reato di corruzione e finanziamenti illeciti. Lo ha riportato l’agenzia di stampa Efe che ha ripreso la notizia direttamente dalla dichiarazione ufficiale fatta dal portavoce del PP Borja Sémper, che in una intervista rilasciata a Catalunya Ràdio, aveva affermato: “Abbiamo le prove dei finanziamenti illeciti, i reati di corruzione e i traffici di influenze compiuti da membri del Psoa e da politici al governo, nell’ambito dell’inchiesta Koldo“.

“Luca Attanasio temeva di essere spiato”/ Avvenire svela carte inchiesta funzionari Pam: mistero sull’agenda

Il caso in questione era stato sollevato a febbraio 2024 e riguardava uno scandalo sugli acquisti di mascherine e altro materiale sanitario da utilizzare durante l’emergenza sanitaria Covid, in particolare sulle operazioni di pagamento sospette, avvenute in un sistema che prevedeva tangenti a pubblici funzionari che avevano fatto da mediatori. L’accusa di corruzione aveva investito già i politici del partito Psoa, coinvolgendo anche il primo ministro Pedro Sanchez, che però aveva dichiarato di essere completamente estraneo ai fatti.

Vaccino Covid, Germania: 1 persona su 6 lamenta effetti collaterali/ 58% lo ritiene un trattamento inefficace

Spagna il PP presenta denuncia contro il governo: “Chiediamo le dimissioni di Sanchez”

Il Partito Popolare spagnolo denuncia il partito di maggioranza al governo Psoa per corruzione e finanziamenti illeciti nell’ambito dello scandalo Koldo sull’acquisto di mascherine durante la pandemia. Il portavoce del PP ha affermato di essere venuto direttamente a conoscenza dei dettagli di un presunto complotto che potrebbe avere ripercussioni politiche nazionali ed internazionali. Secondo quanto dichiarato in una intervista rilasciata lunedì 14 ottobre, Sémper avrebbe detto di avere molte informazioni ricevute da personaggi che hanno avuto diretti rapporti con il governo, che proverebbero la corruzione di funzionari ed altri politici.

Re Carlo Australia, i capi dei 6 Stati boicottano il gala/ "Uno schiaffo in faccia": cosa succede

La richiesta ora è quella di un chiarimento ufficiale al Tribunale, richiesto agli esponenti del Psoa, soprattutto per il coinvolgimento diretto di Pedro Sanchez, perchè: “Risulta poco credibile che non sapesse nulla riguardo agli affari dell’ex numero due José Luis Ábalos, tra i protagonisti dell’inchiesta Koldo“. Il politico del PP ha anche aggiunto nell’intervista, che: “Dalle prove in nostro possesso ci sono tutti i presupposti per richiedere le dimissioni di Sanchez“.