Spagna, studente 14enne accoltella cinque persone a scuola/ Ignoti i motivi dell’aggressione.

Uno studente di 14 anni è stato arrestato a Jerez de la Frontera, in Spagna, dopo aver accoltellato tre insegnanti e due studenti del suo liceo, l’Elena Garcia Armada. Come riportato da El Pais, i tre docenti e uno studente hanno necessitato di cure ospedaliere per lesioni di varia entità, ma fortunatamente nessuno è in pericolo di vita. Il caso più grave è quello di un’insegnante sottoposta a un intervento chirurgico. Gli altri feriti sono stati dimessi dopo poche ore.

L’aggressore è attualmente sotto custodia presso la stazione di polizia di Jerez e sarà consegnato alla Procura dei Minori. Prevista una perizia psichiatrica forense per stabilire se “ha agito con piena consapevolezza delle sue azioni”, la conferma di fonti di polizia.

Paura in Spagna

I fatti sono avvenuti poco dopo le ore 8.20. L’aggressore è entrato nella sua classe, ha aperto lo zaino ed ha estratto due coltelli da cucina. “E’ arrivato molto arrabbiato, è andato da un compagno di classe e gli ha detto ‘ti ammazzo’”, la testimonianza di una compagna di classe. In quel momento è iniziato l’attacco, che ha coinvolto due insegnanti intervenuti per fermarlo. Il 14enne ha poi lasciato la sua aula e in quel momento è stato attivato il protocollo di emergenza, con gli studenti che hanno lasciato l’istituto. Bloccato, l’aggressore è stato portato in Questura, dove è sottoposto ad accertamenti con l’assistenza dei genitori e del suo avvocato. Dopo questo passaggio, si prevede che verrà aperto un fascicolo e che sarà messo a disposizione della Procura per i minorenni e del tribunale incaricato delle indagini. Le stesse fonti riferiscono che il ragazzo ha avuto un buon rendimento scolastico e che fino ad ora non avevano rilevato alcun problema di convivenza o di adattamento. Ignoti per il momento i motivi dell’aggressione. “Non parlava in classe ed era sempre silenzioso. Durante la ricreazione veniva lasciato solo e c’erano compagni di classe che lo prendevano in giro”, un’altra testimonianza. Attese novità sul caso, l’ennesimo di aggressione all’interno di una scuola.

