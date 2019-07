Sparatoria California, 4 morti e 15 feriti/ Tra le vittime un bambino di sei anni

Sparatoria California, dramma negli Usa: bilancio di 4 morti e 15 feriti. La tragedia si è consumata al Gilroy Garlic Festival di San Josè, una delle principali rassegne dedicate a cibo ed alimentazione: secondo una primissima ricostruzione dei fatti, due persone avrebbero aperto il fuoco in mezzo alla folla. Altre fonti, invece, riportano di un solo killer. Attese conferme dalle autorità americane nel corso delle prossime ore, con un possibile complice in fuga. Tra le vittime un bambino di appena sei anni, Stephen Romero: la conferma è arrivata dalla famiglia del bambino. Molte delle persone rimaste ferite versano in gravi condizioni: sul posto sono giunte decine di ambulanze, con il governatore della California Gavin Newsom che ha definito «orribile» quanto accaduto al Festival – ribattezzato anche “dell’aglio” – mentre sui social network continuano a circolare video choc di quanto accaduto in quei minuti terribili, un bagno di sangue.

SPARATORIA CALIFORNIA, LE TESTIMONIANZE

Dopo quanto accaduto a Brooklyn ed in Virginia, una nuova sparatoria in California. «Perché lo faccio? Perché sono molto arrabbiato», le parole del killer nei minuti della tragedia riportate da Jack van Breen, cantante della band dei Tin Man che si stava per esibire al Festival. L’artista ha raccontato ai microfoni della stampa americana che lo sparatore indossava una t-shirt verde e un fazzoletto sul collo: l’uomo, spiegano le autorità, avrebbe agito con un fucile d’assalto. Evenny Reyes, 13enne presente nella zona al momento della sparatoria, ha affermato ai microfoni del San Jose Mercury News di aver visto «un bambino ferito a terra, con gente che lanciava tavoli e tagliava le recensioni per scappare». Un’altra testimone, Julissa Contrera, ha spiegato che a suo avviso l’assalto «era preparato» viste le modalità della sparatoria. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sugli sviluppi delle indagini e sulle condizioni dei 15 rimasti feriti.

