Sparatoria in parco Brooklyn, 1 morto e feriti/ Video New York, sindaco “basta armi”

Una gravissima sparatoria è avvenuta questa notte a New York, in un parco vicino a Brooklyn durante la festa “Old Timers Day” in corso da due giorni ininterrotti. Due uomini a volto scoperto avrebbero iniziato ad aprire il fuoco uccidendo un 38enne e ferendo almeno altre 11 persone generando panico e riaprendo la ferita mai domata degli spargimenti di sangue negli Usa tra terrorismo e criminalità “locale”. Le vittime purtroppo, quelle ci sono sempre: nel parco a est di Brooklyn la nottata è stata terribile con la sparatoria scoppiata appena prima delle 23 ore locali, quando ancora c’erano famiglie e bambini alla festa del quartiere di Brownsville. Stando a quanto riportato da un portavoce della polizia poche ore fa, la vittima accertata è un uomo di 38 anni morto dopo essere stato colpito alla testa dai proiettili mentre si trovava nel parco al termine della festa.

We had a terrible shooting in Brownsville tonight that shattered a peaceful neighborhood event. Our hearts go out to the victims.

We will do everything in our power to keep this community safe and get guns off our streets. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) July 28, 2019

SPARATORIA A BROOKLYN, IL SINDACO DE BLASIO “BASTA ARMI”

Al momento resta del tutto sconosciuta la causa e i motivi che hanno portato i due uomini ad aprire il fuoco contro la folla: non solo, non vi sono stati arresti e la polizia neanche ha fornito dettagli per il riconoscimento degli aggressori dunque ancora in fuga. Alla festa partecipavano molte persone, alcune migliaia che ogni anno assistono all”Old Timers Day, un evento di due giorni con concerti ed esibizioni da ogni parte d’America. Brooklyn quest’anno si risveglia però sotto choc con la sparatoria che di nuovo riapre la polemica sull’uso improprio delle armi da fuoco: «Toglieremo le armi dalle nostre strade», è il primo messaggio lanciato dal sindaco di New York, Bill de Blasio dopo aver mandato un saluto e il cordoglio di tutta la metropoli alle famiglie delle vittime. Poco dopo la mezzanotte, i detective hanno trovato l’arma abbandonata ma dei due aggressori per ora nessuna traccia è stata trovata ulteriormente.

(Brownsville, Brooklyn) Five Shot in Park — Additional officers and EMS are rushing to Brownsville Playground where at least five victims were shot. Their conditions are unclear. Additional updates here: https://t.co/WqX7tXpC8r #CitizenApp #ProtectTheWorld pic.twitter.com/6mAwWQoo5f — Citizen NYC (@CitizenApp_NYC) July 28, 2019





