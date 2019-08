SPARATORIA IN SUPERMERCATO EL PASO, TEXAS/ Polizia, “più tiratori”: attentato?

Sono momenti di estrema tensione ad El Paso, Texas, dove una sparatoria è in corso in un supermercato della catena Walmart. Lo riferisce la polizia locale su Twitter, dove la situazione viene costantemente aggiornata. Lo scontro a fuoco sarebbe tuttora in corso all’interno del centro commerciale “Cielo vista”, con gli agenti impegnati sul posto. Sul suo account Twitter, la polizia ha invitato a più riprese la popolazione ad “evitare la zona” per evitare ogni rischio di coinvolgimento nella sparatoria. Il primo avviso rispetto a ciò che stava accadendo nel supermercato posto all’interno del centro commerciale è stato pubblicato alle ore 18:03 italiane, quando le autorità hanno annunciato:”Sparatore attivo nell’area di Hawkins e Gateway East. La scena è ancora attiva, evitare l’area”.

SPARATORIA IN SUPERMERCATO EL PASO, TEXAS

Nei minuti immediatamente successivi al primo tweet la polizia di El Paso sul suo account Twitter ha continuato a postare degli aggiornamenti in funzione della collettività. Quel che è certo è che all’esterno la tensione è elevatissima: fuori dal centro commerciale “Cielo vista”, come testimoniato dal fotogiornalista di El Paso Times, Mark Lambie, si sono portati soccorritori e auto della polizia texana. Le notizie in possesso degli agenti non sembrano essere però affatto rassicuranti: in uno degli ultimi cinguettii pubblicati su Twitter dalla polizia di El Paso, infatti, viene sottolineato come gli autori della sparatoria sarebbero diversi e non un solo uomo come filtrato inizialmente. Siamo dunque in presenza di un attacco congiunto? Di un attentato studiato nei dettagli da un commando armato? Le informazioni sono frammentarie. Non resta che attendere per capire anche quale sarà il bilancio della sparatoria ad El Paso, Texas.

Fire medical with at Walmart active shooter event at Cielo Vista Mall. Police still inside. pic.twitter.com/P6zsjwVN0n — mark lambie (@LambieMark) 3 agosto 2019





