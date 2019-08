Ohio, sparatoria a Dayton: “10 morti”/ Video, un killer ucciso: ancora sangue Usa

Ultime ore di profondo terrore negli Usa per una nuova sparatoria che segue di qualche ora quella terribile avvenuta in un centro commerciale di El Paso in Texas (20 morti, killer forse suprematista arrestato): questa volta siamo a Dayton, in Ohio e il bilancio è altrettanto gravissimo. A quanto spieghiamo i media locali, la polizia e le forze speciali sono intervenute nelle scorse ore per diversi spari avvenuti nell’Oregon District: 10 i morti secondo le prime informazioni, diversi i feriti e panico scatenato esattamente come visto poco tempo prima a El Paso e come purtroppo gli scenari delle stragi Usa ci hanno tristemente abituato. La polizia fa trapelare di aver ucciso uno dei killer entrato in azione, ma ve ne sarebbero un altro almeno in fuga a bordo di una jeep scura. La sparatoria di Dayton sarebbe avvenuta al di fuori di un bar, il “Ned Pepper’s”: dopo le prime 10 vittime, si cercano purtroppo anche altri possibili corpi senza vita in altri bar della zona visto che non è escluso come i killer siano entrati in diversi esercizi per sparare all’impazzata.

OHIO, ANCORA SPARATORIA NEGLI USA

Uno dei testimoni che ha assistito alla sparatoria di Dayton ha spiegato su Facebook: «Ha provato a entrare nel bar ma non è riuscito a superare la porta. Qualcuno gli ha portato via l’arma e l’ha ucciso. Ci sono almeno otto persone morte accanto al tavolo da picnic dove mi trovavo io. Un sacco di persone sono state portate all’ospedale. Non ne conosco nessuna, questo posto è un disastro». Il Dayton Daily News ha poi fatto sapere nella sua home page come uno dei killer sarebbe sicuramente rimasto ucciso nel conflitto a fuoco mentre sull’altro in fuga le informazioni sono diverse e assai discordanti tra loro per poter offrire una ipotesi certa e verificabile. Ciò che è possibile ricostruire è che il secondo killer sarebbe un bianco che imbracciava un fucile e sarebbe stato visto fuggire a bordo della sua jeep, investendo anche un passante nella fuga dalla polizia che accorreva dopo la strage.

Here’s a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi — Chad Baker (@ChadBlue83) August 4, 2019





