Sparatorie ad Abilene/ Su Rete 4 il film con Bobby Darin e Emily Banks

Sparatorie ad Abilene è un film di genere western del 1967 diretto da William Hale. Il film sarà trasmesso oggi, 13 novembre, su Rete 4 a partire dalle ore 17.00. L’opera cinematografica è stata realizzata da William Hale, mentre la sceneggiatura è stata curata da Berne Gilet e da John D.F. Black, e la produzione da Howard Christie.

Il film Sparatorie ad Abilene è stato distribuito dalla casa di produzione Universal Pictures, invece per quanto riguarda la fotografia è stata affidata a Maury Gertsman e il montaggio a Gene Palmer. I costumi e il trucco sono stati scelti rispettivamente da Helen Colvig e da Bud Westmore. Tra gli attori del cast ci sono Bobby Darin, Emily Banks, Leslie Nielsen, Donnelly Rhodes, Frank McGrath, Michael Sarrazin, Johnny Seven e William Mims. L’opera racconta di un giovane uomo eroico che torna a casa con un peso sulla coscienza, ormai stanco di combattere e di versare sangue giura di non toccare più un’arma, ma è costretto a farlo per difendersi e dare giustizia alla cittadina di Abilene.

Una particolarità del film Sparatorie ad Abilene è rappresentata dal personaggio interpretato da Leslie Nielsen, Grant Evers, che con i suoi occhi di ghiaccio è in grado di incutere timore e si distingue per la sua personalità forte e carismatica. In America il film esce a Marzo 1967 col titolo originale di Gunfight in Abilene e il mese successivo viene trasmesso nei cinema italiani.

Il regista del film Sparatorie ad Abilene William Hale ha diretto altre opere cinematografiche, come Il fuggiasco e Cheyenne. Le musiche della colonna sonora sono state realizzate da Shorty Rogers, che in precedenza è stato l’autore della colonna sonora di Starsky and Hutch. Infine Leslie Nielsen è rinomato per i ruoli comici interpretati in film come Una pallottola spuntata.

Sparatorie ad Abilene, la trama del film

Sparatorie ad Abilene è ambientato in una cittadina del Kansas che sarebbe tranquilla se non esistessero discussioni durature tra agricoltori e allevatori. Quest’ultimi stanno al di sotto di Grant Evers (interpretato da Nielsen), e si sono presi la maggior parte delle terre con l’approvazione dello sceriffo corrotto Slade.

Sopravvissuto alla guerra di Secessione, ritorna in città Cal Wayne, ex amico di Grant, che si è accoppiato con la ex fidanzata. Cal Wayne dopo aver fatto ritorno ad Abilene scopre che la ex compagna si sta per sposare con il fratello dell’amico che ha eliminato per sbaglio durante la guerra, avendolo scambiato per un soldato nemico. Cal è stanco di combattere dopo aver vissuto una cattura ed essere stato ferito, cerca di evitare diatribe e non è più l’uomo di un tempo, ma alla fine avviene un omicidio che poteva essere evitato, e si scatena uccidendo i malviventi per proteggere la propria vita. Tutto questo è stato fatto da Cal per vendicare l’uomo assassinato.

