Spartacus, Rete 4/ Uno Stanley Kubrick epico, con Kirk Douglas, oggi, domenica 31 dicembre 2023

Spartacus, diretto da Stanley Kubrick

Domenica 31 dicembre, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 14,45, verrà trasmesso Spartacus. Si tratta di un film americano di genere storico e biografico del 1960, della durata monstre di circa tre ore e tratto dal romanzo di Howard Fast. È stato diretto dal genio Stanley Kubrick, che ha vinto l’Oscar nel 1969 per i migliori effetti speciali con 2001: Odissea nello spazio, su un totale di ben 13 nomination: viene considerato uno dei più grandi registi della storia del cinema. La sceneggiatura è di Dalton Trumbo, con fotografia di Russell Metty, montaggio di Fred A. Chulack, Robert Shulte, Robert Lawrence e Irving Lerner, musiche di Alex North e produzione di Universal Pictures.

Nel cast stellare troviamo l’attore e regista britannico Laurence Olivier nel ruolo del generale politico romano Marco Licinio Crasso. Olivier vanta un primato peculiare: aver ricevuto prima l’Oscar alla carriera di quello come miglior attore. Viene affiancato da Peter Ustinov, attore e sceneggiatore britannico che fu premiato con un Oscar come miglior attore non protagonista proprio per questo film e che qui veste i panni del commerciante di schiavi Lentulo Batiato. Ma il vero protagonista è la star Kirk Douglas nei panni di Spartaco, vincitore di numerosi premi a livello globale. Presenti anche Jean Simmons, Charles Laughton e John Gavin.

La trama del film Spartacus: uno schiavo in grado di sfidare l’autoritarismo dell’Impero Romano

In Spartacus, la corruzione della società Romana del I secolo a.C. è scivolata nell’ozio e nella corruzione. Tutti i lavori umili sono svolti da un esercito di schiavi e tra essi c’è Spartaco, un uomo orgoglioso, che si dimostra poco collaborativo nella fossa mineraria e viene condannato a morire di fame. Per caso, Spartaco viene mostrato allo scaltro uomo d’affari romano Lentulo Batiato che decide di acquistarlo e di portarlo nella sua scuola di gladiatori.

Ordina al suo allenatore Marcello di andarci piano col ragazzo, credendo che abbia delle vere qualità da non sprecare. Spartacus viene maltrattato, conosce e stringe un legame con una donna di servizio di nome Varinia, di cui lui rifiuta di abusare quando questa gli viene mandata per

intrattenerlo. I due devono affrontare moltissime umiliazioni per aver rifiutato il loro ruolo di servitù. La battaglia si fa sempre più cruenta e il nostro eroe si rivela molto valoroso…

