SPEAK NO EVIL/ Un horror psicologico che sorprende

Il nostro mondo è pieno di mostri ed è difficile, quasi impossibile, fidarsi di un’altra persona fino in fondo. Questo è uno degli insegnamenti di Speak No Evil, sorprendente horror firmato dal regista e attore danese Christian Tafdrup. Un’opera che si contraddistingue per profondità e per concetti, tant’è che ci troviamo di fronte a un film dell’orrore con pochissimo sangue. Il lungometraggio è ora disponibile in Limited Edition Blu-ray e DVD + Booklet con scene mai viste prima con Midnight Factory.

SINOSSI – Due famiglie, una olandese (Patrik, Karin e il figlio muto Abel) e una danese (Bjorn, Louise e la figlia Agnes), fanno amicizia durante una vacanza in Toscana. Qualche mese dopo Bjorn e Louise ricevono un invito dagli amici olandesi a trascorrere un fine settimana a casa loro. La famiglia danese si convince ad accettare l’invito e parte in macchina alla volta del delizioso cottage degli amici, immerso in mezzo alla nebbiosa campagna olandese. Tuttavia, la convivenza metterà a dura prova Bjorn e Louise che lentamente scopriranno delle spiacevoli verità sui coniugi olandesi, che non sono chi dicono di essere.

In Speak No Evil la violenza psicologica spaventa di più di quella fisica, complice una gestione della tensione semplicemente straordinario. Con la sua costruzione intellettualmente intricata, il film di Tafdrup è uno studio inquietantemente affascinante della psicologia umana, andando ad infondere terrore a partire da comunissimi temi sociali come la fiducia/sfiducia, la crisi di mezza età e la fede cieca nella nobiltà d’animo dell’altro. La colonna sonora di Kølster è il contrappeso che solletica la tensione e evoca la suspense, un accompagnamento eccellente verso l’esplosione finale intrisa di sangue che lascerà ampiamente soddisfatti gli amanti del genere

