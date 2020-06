Speranza smentisce Conte su zone rosse Bergamo/ “Rifare tutto come Premier? Non so”

Pubblicità

Nell’esordio ieri degli Stati generali dell’economia in realtà la scena l’ha presa lui, Roberto Speranza, attuale Ministro della Salute nei giorni scorsi unico elemento del Governo elogiato dalle opposizioni e da Salvini per aver sempre cercato con misura e moderazione di collaborare con tutti per uscire dalla crisi Covid-19. Oggi intervistato sul Corriere della Sera il titolare della Sanità spiega nel dettaglio di cosa si tratta l’annuncio sul vaccino siglato ieri con Francia, Germania e Olanda e l’azienda farmaceutica AstraZeneca (400 milioni di dosi anti-Covid in vendita nel 2021 per la popolazione europea), ma è sul punto politico forse passato inosservato a fine intervista che vogliamo cominciare: in merito al tema delle zone rosse a Nembro e Alzano, venerdì assieme a Conte e Lamorgese, anche Speranza è stato sentito dalla pm di Bergamo Maria Cristina Rota ma a differenza del Presidente del Consiglio non dice di essere pronto a «rifare tutto» quanto deciso tra febbraio e inizio marzo scorso.

«Non lo so, sinceramente. Ci sarà modo di ragionare su tutto e lo farò con la massima serietà. Quel che è certo è che ho sempre agito avendo a cuore la salute e la vita delle persone», ammette Speranza che sostanzialmente smentisce la linea “decisionista” del suo stesso Premier. «Indagato per Nembro e Alzano? No, non lo temo. E comunque chiunque abbia avuto responsabilità a tutti i livelli deve essere pronto a rendere conto senza paura, con massima serenità e trasparenza. È il bello della democrazia», sottolinea il Ministro della Salute al CorSera.

Pubblicità

SPERANZA E IL VACCINO OXFORD-POMEZIA

Tornando sull’attualità politica, Speranza ammette che sarà un autunno rovente non solo per le vicende sanitarie ancora tutte da conoscere sul destino del coronavirus Sars-CoV 2: «Penso che serva un maggiore afflato politico. Credo che l’alternativa alla destra si costruisca attorno all’asse tra centrosinistra e M5S». Il Ministro parla di alleanze strette già alle Regionali, o quanto meno «Dobbiamo provarci in tutte le occasioni possibili. La sfida è questa, è riconoscere che non siamo un’alleanza transitoria nata per scongiurare i pieni poteri di qualcuno, ma abbiamo un orizzonte comune per costruire il futuro del nostro Paese. Un asse politico fondamentale».

Pubblicità

Speranza difende l’operato del Governo e il piano di rilancio degli Stati generali, escludendo ogni forma di rimpasto: «Stiamo già lavorando per essere pronti (alla seconda ondata di coronavirus, ndr), non dobbiamo mai pensare che il nemico sia vinto. I dati sono incoraggianti, la direzione è giusta. Ma finché il vaccino non sarà disponibile il rischio che il virus riparta va sempre considerato. Non finirò mai di raccomandare massima cautela». In merito al vaccino e all’accordo di ieri con i partner europei, Speranza conclude «prime 60 milioni di dosi già in autunno, Italia è tra i Paesi che devono gestire il vaccino. Abbiamo fatto un passo importante per assicurare che la Ue non resti schiacciata tra i giganti Cina e Usa, che giocano una partita epocale», e sui costi promette «Il vaccino lo paga lo Stato, verrà distribuito gratis a cominciare dalle classi più a rischio. Stiamo parlando del vaccino più avanti di tutti, la cui sperimentazione sull’uomo è partita ad aprile. Ma il mio atteggiamento resta quello della prudenza. La svolta vera ci sarà quando l’Agenzia europea per i medicinali darà il via libera».



© RIPRODUZIONE RISERVATA