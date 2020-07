Speranza “Tso a positivi che rifiutano cure”/ “Faremo test nelle scuole”: le novità

Il focolaio nel Vicentino in Veneto e le polemiche per l’indice Rt in risalita – ma ancora con pochi contagi, questo va sempre sottolineato per correttezza di cronaca – sono tra i punti principali dell’intervista odierna al Ministro della Salute Roberto Speranza su Repubblica. E farà discutere: «Sto valutando con il mio ufficio legislativo l’ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori nei casi in cui una persona deve curarsi e non lo fa. Ma attenzione, il mio giudizio su come si sono comportati gli italiani in questa crisi è positivo: senza questa sintonia di fondo tra le misure adottate e i comportamenti individuali noi non avremmo piegato la curva». Un “Tso” contro chi, pur positivo, rifiuta le cure come avvenuto con l’imprenditore veneto appena tornato dalla Serbia: il tema è delicato ma per il Ministro quel comportamento è comunque «inaccettabile e su questo è giusto essere durissimi». Per il titolare della Sanità i dati in arrivo ogni giorno indicano che il coronavirus ancora non è sconfitto in Italia, «il virus circola ancora. Finché sarà così, non potremo considerare il pericolo alle spalle».

SPERANZA “FAREMO TEST NELLE SCUOLE”

Nell’intervista a Rep il Ministro della Salute sottolinea come finché la situazione rimarrà questa «non solo in Italia, ma con numeri sempre maggiori e preoccupanti nel mondo, dovremo rispettare le tre regole rimaste», ovvero mascherina, distanziamento fisico di almeno un metro senza assembramenti e rispetto delle regole igieniche a partire dal lavaggio delle mani. «Ho il terrore di vanificare gli enormi sforzi fatti durante il lockdown. Lo dico con le parole di Papa Francesco: peggio di questa crisi, c’è solo il rischio di sprecarla», ribadisce ancora Roberto Speranza introducendo poi l’altro tema delicato del mondo scuola.

«Penso che ci siano le condizioni a settembre per ripartire in sicurezza. La mia proposta è di ricostruire un rapporto organico tra scuola e sanità: recuperiamo il senso di una norma del 1961 che introduceva la medicina scolastica, superata negli anni ’90»; per il Ministro, serve una relazione organica costante della prevenzione sanitaria con le scuole e per questo annuncia di aver proposto alle Regioni che questo modello venga ripristinato «Ci saranno test sierologici sui lavoratori, molecolari sulla popolazione scolastica. Un monitoraggio costante».

