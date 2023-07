“Spero che Fedez al prossimo tumore crepi”: Chiara Ferragni sbotta/ “Twitter continua a fare schifo”

Chiara Ferragni furiosa per l’augurio di morte a Fedez

L’ultima polemica che ha coinvolto Chiara Ferragni scatenata da un post pubblicato in un momento difficile per la Sicilia ha portato i leoni da tastiera a rivolgere il proprio odio nei confronti non solo dell’influencer, ma anche di Fedez. Tra i tanti messaggi scritti sui social dagli utenti è spuntato anche un orribile augurio di morte a Fedez. Tutto è accaduto su Twitter dove un utente ha tirato in ballo il tumore contro cui il rapper ha combattuto e per il quale ha subito una delicata operazione chirurgica augurandogli la morte. Un messaggio shock che è arrivato anche a Chiara Ferragni la cui reazione non si è fatta attendere.

Tra le storie del proprio profilo Instagram, l’influencer ha pubblicato non solo un post con cui ha espresso la propria vicinanza alla Sicilia, ma anche lo screenshot del terribile augurio di morte che un hater ha fatto al marito.

Chiara Ferragni e la fura reazione al terribile augurio rivolto a Fedez

“Comunque pure la società della gentilezza in cui ci stiamo trasformando ha fatto i suoi danni. Se io scrivo “spero che Fedez al prossimo tumore crepi” bannano me, no che ci si rende conto che se i supericchi incominciassero a crepare incomincerebbe a diminuire l’inquinamento“. E’ questo il messaggio scritto da un utente su Twitter e che ha portato Chiara Ferragni a replicare duramente.

Tra le sue Instagram Storie, l’influencer ha così pubblicato lo screenshot del messaggio in questione aggiungendo il proprio commento: “Per il resto Twitter continua a fare schifo“, le parole della Ferragni.

