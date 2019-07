Spider-Man 2/ Su Tv8 il film con Tobey Maguire (oggi, 18 luglio 2019)

Questa sera, giovedì 18 luglio alle 21.30 su Tv8 va on onda “Spider-Man 2”, film di supereroi del 2004 diretto da Sam Raimi e scritto da Alvin Sargent da un racconto di Alfred Gough, Miles Millar e Michael Chabon. È il sequel del film “Spider-Man” del 2002 e secondo capitolo della trilogia con protagonista Tobey Maguire nei panni di Peter Parker / Spider-Man. Nel cast troviamo anche: Kirsten Dunst, James Franco, Alfred Molina, Rosemary Harris e Donna Murphy. Le riprese sono iniziate nell’aprile 2003 a New York e si sono svolte anche a Los Angeles. “Spider-Man 2” ha incassato 783 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il terzo film di maggior incasso dell’anno. Ha vinto l’Oscar per i migliori effetti visivi, ed è stato anche nominato per il miglior sonoro e il miglior montaggio sonoro; ha ricevuto anche cinque premi ai Saturn Awards, tra cui Miglior Film Fantasy e Miglior regista a Sam Raimi.

Spider-Man 2, la trama del film

Peter Parker è infelice e insoddisfatto: dopo due anni di lotta contro il crimine come Spider-Man, la sua vita sta andando a rotoli. La ragazza che ama, Mary Jane, è fidanzata con un altro, i suoi voti stanno calando, non riesce a mantenere nessuno lavoro, il suo migliore amico Harry Osborn accusa Spider-Man della morte del padre e per di più, il quotidiano Daily Bugle sostiene che l’Uomo Ragno sia un criminale. Peter decide di chiudere il costume di Spider-Man nell’armadio e di tornare alla normalità. Ma dopo un esperimento fallito sulla fusione, lo scienziato Otto Octavius, si trasforma nel super cattivo dottor Octopus, con quattro lunghi tentacoli. Peter tornerà a vestire i panni dell’eroe mascherato per salvare la città?

