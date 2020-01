Spider-man 2, Tv8/ Info streaming, la trama del film sull’Uomo Ragno

Spider-man 2 è “la seconda avventura per l’uomo ragno, il più amato supereroe dei fumetti”. Andrea Chirichelli promuove quasi a pieni voti il film su MyMovies, regalandogli quattro stellette sulle cinque a disposizione. Aggiunge: “Bigger, faster, better. E’ un coinvolgente caleidoscopio di emozioni, migliora laddove era possibile il primo ottimo capitolo. Si propone come raro esempio di blockbuster d’autore”. Dietro abbiamo infatti alla regia lo straordinario autore della trilogia de La Casa, Sam Raimi. Anche qui riesce a tirare fuori la sua vena ironica, dando al pubblico un prodotto di ottima qualità che però sarà seguito da un terzo capitolo totalmente da dimenticare. Spider-man 2 va in onda in prima serata su Tv8 a partire dalle 21.30, clicca qui per il trailer, e potremmo seguirlo in diretta streaming sul sito della tv cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

Spider-man 2, il film di Sam Raimi

Spider-man 2 va in onda su Tv8 oggi, martedì 14 gennaio 2020, dalle 21:30. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2004 negli Stati Uniti d’America dalla Columbia Pictures in collaborazione con la Marvel Studios per la regia di Sam Raimi. Ovviamente il soggetto è stato tratto dai famosi fumetti della Marvel Comics con sceneggiatura rivista ed adattata da Alvin Sargent. Il montaggio della pellicola è stato eseguito da Bob Murawski, gli effetti speciali portano la firma di John Dykstra, mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Danny Elfman. I principali protagonisti di questa pellicola sono Tobey Maguire, Alfred Molina, Kirsten Dunst, James Franco, Rosemary Harris e J.K. Simmons.

Spider-man 2, la trama del film

Ecco la trama di Spider-man 2. Peter Parker, dopo aver preso coscienza di come la sua vita debba essere per forza di cose gestita in maniera parallela con quella di Spider-man, si trasferisce nel centro di New York lontano dalla sua amica Mary Jane e soprattutto dal suo amico Harry Osborn che ormai è accecato dalla rabbia e dalla sete di vendetta nei confronti dello stesso Spider-man convinto che si è stato quest’ultimo ad uccidere suo padre e non le sue diaboliche invenzioni. Adesso Harry si trova al capo dell’agenzia di famiglia e in particolar modo ha deciso di finanziare un progetto sviluppato da uno scienziato assolutamente geniale di nome Octavius. Si tratta di un progetto che prevede degli enormi passi avanti nella cosiddetta fusione a freddo, ma che tuttavia presenterà delle problematiche piuttosto rilevanti. Infatti un giorno mentre il dottore sta portando avanti il suo esperimento, ci sono delle problematiche che tuttavia non lo scoraggiano ad andare avanti. Purtroppo accadrà un terribile incidente che farà uccidere la moglie del dottore che stava assistendo allo stesso esperimento e soprattutto richiederà un pronto intervento per lo stesso scienziato che viene portato nella zona del pronto soccorso del più vicino ospedale. In pratica durante l’esperimento diffusione il suo corpo si è unito tutt’uno con quattro arti meccanici dotati di intelligenza artificiale che ora si rifiutano di cessare la propria attività. Il dottore ancora non cosciente dei quattro assi meccanici, uccide tutti i medici che stavano cercando di dividerli dal corpo dello stesso scienziato. Così poco alla volta si andrà a formare un nuovo e potente mostro che metterà a rischio l’incolumità della cittadinanza di New York. Toccherà ovviamente nuovamente a Spider-man fare i conti con questo nuovo pericolo il quale però dovrà anche gestire la rabbia di Henry disposto a tutto pur di uccidere per vendicare il suo amato padre.

Il trailer di Spider-man 2





