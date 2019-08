Spider-Man: rottura Sony-Disney?/ L’Uomo Ragno verso il nuovo addio alla Marvel

Spider-Man potrebbe uscire a breve dalla Marvel Cinematic Universe. Il condizionale è d’obbligo ma le ultime notizie circolanti spingono verso un netto divorzio fra la casa di produzione cinematografica dei supereroi, e la Sony. Le due compagnie, in base a quanto raccolto dai colleghi di Deadline (fonte molto attendibile), non avrebbero infatti trovato un accoro soddisfacente per entrambe le parti per la co-produzione del franchise riguardante l’Uomo Ragno. Una vera e propria doccia gelata per i fan tenendo conto dei recenti incassi da record di “Spider-Man: Far From Home“, tra l’altro, di nuovo nelle sale cinematografiche con una versione estesa, e tenendo conto che in programma vi erano altre due pellicole con protagonista Tom Holland (il ragazzo che interpreta appunto l’Uomo Ragno), e la regia di Jon Watts. Secondo quanto emerso, anche se le notizie sono tutte da confermare, la Disney avrebbe chiesto alla Sony un finanziamento al 50 e 50 dei film su Spidey, ma la casa nipponica avrebbe rimandato al mittente la proposta, volendo invece mantenere l’accordo allo stato attuale, ovvero, “una quota del 5% – scrive Everyeye – dei ricavati del primo giorno al box-office”.

SPIDER-MAN: ROTTURA SONY-DISNEY?

In poche parole Sony è convinta che Spider-Man sia talmente forte da poter continuare da sola, senza l’aiuto della Disney e di conseguenza della Marvel, con a capo Kevin Feige. Nelle scorse ore è stata diramata una nota ufficiale sulla vicenda da parte della stessa Sony, che punta il dito nei confronti della Disney: “Gran parte delle notizie di oggi hanno riportato in malomodo la questione riguardante il futuro coinvolgimento di Kevin Feige in questo franchise – si legge – siamo delusi ma rispettiamo la decisione della Disney di non farlo continuare come produttore principale del nostro prossimo film sul personaggio”. Insomma, la vicenda è tutt’altro che chiara, e sono attesi ulteriori aggiornamenti per capire che fine farà Spider-Man e soprattutto chi produrrà i prossimi film dell’Uomo Ragno.

