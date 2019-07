Spider-Man: Far from home/ Il nuovo film sull’Uomo Ragno: sfiderà gli Elementali

Esce quest’oggi nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, “Spider-Man: Far from home”. Si tratta del nuovo film della Marvel con protagonista il mitico Spider-Man, l’uomo ragno. La pellicola in uscita oggi è il seguito di “Spider-Man: Homecoming”, uscito nel 2017, e vede nei panni del supereroe spara ragnatele il 23enne britannico Tom Holland, già visto appunto nel precedente capitolo nonché nella saga degli Avengers. Il nuovo capitolo dell’Uomo Ragno è il 23esimo film del Marvel Cinematic Universe e a livello temporale si colloca poco dopo gli eventi di “Avengers: Endgame”, il terzo capitolo della trilogia degli Avengers campione d’incassi. Peter Parker va in gita scolastica in estate in Europa (parte delle riprese del film sono state ambientate anche a Venezia), assieme ai suoi compagni di classe. Non sarà una classica vacanza spensierata, visto che Peter viene reclutato da Nick Fury (Samuel L. Jackson), direttore dello SHIELD, per collaborare assieme a Mysterio, interpretato da Jake Gyllenhaal.

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME ESCE OGGI

Spider-Man e Mysterio dovranno collaborare per combattere gli Elementali, mostri provenienti da un’altra dimensione a seguito di quanto accaduto durante “Avengers: Infinity War” e “Endgame”. Le riprese del film sono iniziate ufficialmente un anno fa, a luglio del 2018, e fra le location in cui sono state girate le scene, come detto sopra, anche Venezia. L’anteprima mondiale del film si è tenuta lo scorso 26 giugno a Los Angeles, mentre in Italia, il 5 luglio in quel del Teatro Antico in occasione del Taormina Film Fest. Negli Stati Uniti la pellicola è uscita nelle sale cinematografiche il 2 luglio (la data prevista inizialmente era il 5), e nel giro di una settimana ha incassato più di 195 milioni di dollari in Nord America, con altri 392 nel resto del mondo, per un totale di 588 milioni di incassi a fronte di una spesa di circa 160 milioni.

