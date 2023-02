Spie sotto copertura/ Su Canale 5 il film d’animazione

Spie sotto copertura, film di Canale 5 in prima serata

Spie sotto copertura va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, sabato 11 febbraio, a partire dalle ore 21:20. Pellicola è stata realizzata nel 2019 da diverse case cinematografiche tra cui Blue Sky Studios e Twenty Century Fox Animation la quale si è occupata anche della distribuzione delle sale cinematografiche italiane.

Il soggetto è tratto dal cortometraggio animato realizzato da Lucas Martell intitolato Pigeon – Impossible mentre la sceneggiatura è stata rivista e adattata da Lloyd Taylor e Brad Copeland per la regia di Nick Bruno e Troy Quane. Le musiche della colonna sonora di Spie sotto copertura sono di Theodore Shapiro con i doppiaggi originali di Will Smith, Tom Holland, Rashida Jones, Ben Mendelsohn, Masi Oka, Reba McEntire, Rachel Brosnahan e Karen Gillan.

Spie sotto copertura, la trama del film

Leggiamo la trama di Spie sotto copertura. Walter è un bambino con delle straordinarie capacità che lo rendono un vero e proprio genio tant’è che si diletta, nel tempo libero, ad inventare e costruire gadget e strumenti di vario genere. Sua madre è una poliziotta ed è molto contenta delle capacità del figlio anche perché le sfrutta per costruire dei dispositivi di sicurezza. Tuttavia, a scuola lo trattano malissimo ma la mamma ha la forza e il coraggio per supportarlo facendogli capire che in realtà lui non è una persona strana e anzi ha un dono bellissimo che deve assolutamente gestire per fare del bene. Passano gli anni ed in particolare se ne contano ben 14 con i personaggi che si ritrovano in uno scenario molto differente a livello mondiale.

Le tecnologie hanno fatto passi avanti e permettono oggi di creare qualsiasi dispositivo. In particolare Lance è un agente segreto tra i più famosi del mondo che per le sue missioni sfrutta le tantissime innovazioni tecnologiche. Nella sua ultima missione deve recuperare una valigetta che contiene un potente e ultra avveniristico drone. Nel tentativo di rimettere le mani sulla preziosa valigetta Lance si ritrova a combattere contro personaggi davvero misteriosi e molto forti come nel caso di Killian con un braccio robotico che lo rende praticamente indistruttibile.

Con un pizzico di fortuna Lance riesce a recuperare la valigetta e far ritorno presso la sua base dove si arrabbia un po’ con il capo dei progetti ossia quel ragazzino di nome Walter. Ci sono dei contrasti tra loro perché l’inventore è convinto che per salvare il mondo e per fare del bene sia necessario utilizzare armi particolari che regalano un abbraccio oppure oppure siano in grado di unire le persone piuttosto che farle saltare in aria con potenti bombe. I rispettivi avversari cercheranno di sfruttare questa loro divisione per ritornare in possesso della valigetta.

