SPILLO/ Così le mosse green dell’Ue aumentano il debito a carico dei nostri giovani

La Commissione europea propone all’Italia e ad altri Paesi membri una quota consistente dei 225 miliardi non richiesti da altri Paesi Ue per accelerare la transizione verde e sviluppare infrastrutture come i rigassificatori, con ovviamente condizionalità che stabilisce la Commissione: dobbiamo ricordarci che Italia, Portogallo, Grecia, Cipro, Romania e Slovenia hanno chiesti i prestiti del Recovery Fund raggiungendo il tetto consentito. L’obiettivo è di ridurre di due terzi la dipendenza dalla Russia entro la fine del 2022 con un risultato completo nel 2027. Il REPowerEU (qui il contenuto in sintesi) è sicuramente un Piano complicato da gestire e include il risparmio energetico, diversificazioni delle fonti e accelerazioni delle rinnovabili per sostituire carbone e fossili, così come ristrutturare le infrastrutture petrolifere, installare obbligatoriamente pannelli solari, impianti eolici.

Tetto prezzo del gas, come funziona in Spagna-Portogallo/ Perché Ue ‘stoppa’ l'Italia

Siamo ben consapevoli che il prezzo dell’energia è cominciato in autunno a salire per colpa anche delle strutture produttive massacrate dalla pandemia, dalle materie prime che non arrivavano e continuano a non arrivare. I problemi che stiamo affrontando sono enormi con il Covid che non arretra, il rallentamento della crescita, la bolla immobiliare, il debito elevatissimo e soprattutto incontrollato, un’inflazione effettiva che non conosciamo, le banche che frenano i prestiti, il prezzo del grano e di tutto il settore alimentare aumentato del 34% e i Paesi si stanno preoccupando non delle armi all’Ucraina e delle sanzioni alla Russia ma della mancanza di grano, riso e olio.

Caldaie a gas, vendita vietata entro il 2029/ Cosa prevede piano Repower Eu

L’indipendenza energetica renderà più forte l’Unione europea, ma è anche fondamentale salvaguardare la sicurezza alimentare di cui beneficiano i cittadini dell’Unione. Non dimentichiamo che i capi di Stato e di governo hanno chiesto alla Commissione di ridurre la dipendenza dalle importazioni di prodotti agricoli di base e all’Italia è già stata sottratta una quota non piccola delle risorse che le associazioni del settore agricolo avevano chiesto fossero stanziate per il settore nell’ambito del Recovery e sono fortemente in affanno.

REPowerEU propone poi l’obbligo di copertura solare per gli edifici commerciali e pubblici dal 2025. L’obbligo verrà poi esteso ai nuovi edifici residenziali a partire dal 2029. Proposto anche il raddoppio del tasso di diffusione delle pompe di calore e misure per integrare l’energia geotermica e solare termica nei sistemi di teleriscaldamento e comunali. Secondo l’attuale legislazione vigente, in Italia, gli edifici che saranno realizzati ex novo o sottoposti a importante ristrutturazione sulla base di un titolo abilitativo presentato a partire dal 13 giugno 2022 dovranno essere coperti per almeno il 60% da fonti rinnovabili. Il Piano propone anche di accelerare le procedure autorizzative per le rinnovabili.

DRAGHI, DIRETTA VIDEO INFORMATIVA SENATO-CAMERA/ “Ora negoziati e dialogo con Russia”

Proprio in questi giorni, il nostro Paese sta tentando di legiferare per estendere le aree idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e per velocizzare le procedure. Ma abbiamo già segnali di scontri in sede parlamentare con chi ricorda che i pannelli sono di produzione cinese e non nostra, l’India non collabora sulla questione alimentare alla faccia del Global food, in generale le produzioni, le installazioni, la manutenzione di queste innovazioni hanno dei costi altissimi a carico dei cittadini, abbiamo bisogno di figure professionali in grado di costruire e seguire questi progetti e una formazione professionale ancora solo auspicata e poco realizzata. E con il RePowerEU andiamo a creare ulteriore debito e chi pagherà il prezzo saranno ancora una volta i nostri giovani.

Dunque o si cambia passo e ci si muove (e non si pensa alla campagna elettorale) o si muore.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA