Spirale di bugie, 1a puntata/ Anticipazioni e trama: un triangolo di veleni e inganni

Spirale di bugie, anticipazioni e trama

Giovedì 8 e venerdì 9 giugno, Raidue trasmette “Spirale di bugie” una miniserie dedicata agli amanti del giallo e del thriller e che promette di incollare davanti ai teleschermi tutti gli amanti degli inganni e dei triangoli amorosi in cui non mancano veleni e bugie. Spirale di bugie è una miniserie di produzione australiana di genere thriller ambientata in Australia, interpretata da Charlie Brooks, Brett Tucker, Phoebe Roberts e diretta da Scott Major.

Mare Fuori 4, Ciro Ricci ci sarà?/ Giacomo Giorgio: "È una colonna, lo vedrete sempre ma..."

La miniserie racconta la storia di una coppia formata da Anna e Jake Fallmon, sposati e con due figli, che decide di rivoluzionare la propria vita per provare a salvare il matrimonio. La famiglia, così, decide di lasciare l’Inghilterra per trasferirsi in Australia, precisamente nella soleggiata Melbourne, città di origine di Jake, avvocato rampante. Proprio nella città australiana, però, il matrimonio già in crisi deve affrontare altri problemi.

The Good Doctor 6/ Anticipazioni 7 giugno 2023: Glassman presenta strani sintomi e preoccupa Shaun

Spirale di bugie, anticipazioni prima puntata

Nella prima parte della miniserie “Spirale di bugie” in onda questa sera, Anna e Jake Fallmon decidono di dare una seconda possibilità al proprio matrimonio decidendo di lasciarsi il passato alle spalle per trasferirsi in Australia insieme ai figli. Per ambientarsi meglio, la coppia assume la giovane e bella Becky per fare da babysitter ai due piccoli Grace e Oliver. Anna, già sospettosa nei confronti del marito temendo che quest’ultimo la tradisca con Caroline, la sua assistente, comincia a guardare con sospetto anche al rapporto che si instaura tra il marito e la giovane baby-sitter.

Giovanni Battista e Marianna Mazzola chi sono i genitori di Angelo Roncalli/ Quarto di 13 fratelli e sorelle

Tra la coppia e Becky nasce così un triangolo di seduzioni, bugie e inganni in cui tutti e tre i protagonisti rischiano di farsi male. La coppia prova a resistere per il bene della famiglia, ma le bugie e gli inganni rischiano di far crollare il già fragile castello.

Il cast e come vedere in streaming la serie

Spirale di bugie è una mini-serie ben fatta e ricca di colpi di scena. Il cast è così formato: Charlie Brooks (Anna Fallmont); Brett Tucker (Jake Fallmont); Phoebe Roberts (Becky Hart); Caroline Gillmer (Cynthia Fallmont); Alba Nicholls (Grace Fallmont); Hunter Hurley e Ned Kennelly (Oliver Fallmont); Alfie Gledhill (Liam Henderson); Isabella Giovinazzo (Caroline Wilder); Nadine Garner (Detective Taormina).

La serie può essere seguita in diretta televisiva su Raidue in prima serata, ma anche in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA