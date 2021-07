Spiriti nelle tenebre/ Video, su La7 il film con Michael Douglas e Val Kilmer

Spiriti nelle tenebre sarà trasmesso su La7 oggi, 25 luglio 2021, con inizio dalle ore 21,30, la rete propone un grande successo datato 1996. Si tratta di una produzione americana curata da Paramount Pictures, Constellation Films e Douglas/Reuther Productions distribuita da Medusa. Nel cast del nostro film la coppia protagonista fu composta da Michael Douglas e Val Kilmer, non male come cast di una pellicola nella quale spuntano anche attori come Bonisile John Kani, nel cast di ‘Black Panther’ e ‘Captain America: Civil War’, due film di grande successo negli ultimi anni. Sempre nel cast il due volte candidato agli Oscar come Miglior attore non protagonista, il britannico Tom Wilkinson, un film che ha le persone giuste nei ruoli giusti, supportato da un’ottima colonna sonora composta da Jerry Goldsmith, premio Oscar per la soundtrack del film ‘Il presagio’ nel 1977, unica statuetta portata in bacheca su diciotto candidature.

Spiriti nelle tenebre, la trama del film

Il film Spiriti nelle tenebre si svolge nelle savane del Kenya, sul fiume Tsavo, dove il colonnello Patterson ha il compito di garantire al governo britannico la costruzione di un fiume che va molto a rilento per colpa di un leone che terrorizza gli operai costruttori. Si parla anche di morti, di assalti agli accampamenti, un vero mangia-uomini che convince Patterson a prendere in mano la situazione chiamando una leggenda della caccia grossa, Charles Remington.

La situazione è più ingarbugliata del previsto: di notte Patterson pattuglia il campo, assieme ad un amico che gli spiega di trovarsi al cospetto di una divinità vendicatrice sotto spoglie leonine, uno spirito che reclama la foresta, il rispetto della savana, che uccide chi vuole, anche indirettamente, distruggere l’habitat di tanti animali. Poco alla volta Charles Remington prende il possesso della situazione e la lotta tra lui e la fiera diviene lo scontro tra la leggenda dei racconti tribali e la leggenda dei cacciatori bianchi. Chi vincerà questo scontro mortale?

Video, il trailer del film “Spiriti nelle tenebre”

