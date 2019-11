Spogliarello Tu si que Vales/ Video, Sabrina Ferilli apprezza, Rudy Zerbi “verifica”

La puntata di ieri sera di Tu si que vales 2019, è stata come al solito ricca di grandi talenti e nel contempo di grasse risate. Non sono mancati dei momenti particolarmente “piccanti”, come ad esempio in occasione di un gruppo di spogliarellisti, saliti sul palco per mostrare le proprie doti, soprattutto fisiche, e che hanno fatto decisamente ringalluzzire il giudice del popolo, Sabrina Ferilli. I Candyman, cinque uomini muscolosi, si sono esibiti in uno spogliarello che ha fatto felici le donne in sala, a cominciare proprio dalla nota attrice laziale. Pensando di non essere ascoltata, infatti, la Ferilli ha commentato in disparte con Maria De Filippi: “Ma hai visto che boni questi?”. E le immagini confermano quanto la stessa attrice si sia decisamente divertita, visto che la regia ha indugiato spesso e volentieri sulla giudice, che durante l’esibizione ha mostrato un sorriso a dir poco compiaciuto, dimostrando di apprezzare.

SPOGLIARELLO A TU SI QUE VALES, SABRINA FERILLI RINGALLUZZITA, MARIA “OCCHIO CHE SEI MICROFONATA”

La De Filippi ha ricordato alla Ferilli di essere microfonata, e la replica è stata: “Va be ma ora non siamo in onda…”. Peccato però che tutto sia stato puntualmente mostrato al pubblico. Nel siparietto c’è spazio anche per Rudy Zerbi, uno dei quattro giudici della giuria di Tu si que vales 2019, con Maria che ha invitato il discografico a salire sul palco per “verificare” le doti dei cinque Candyman appena esibitisi. Rudy si è così portato dietro le quinte, con le braghe degli spogliarellisti che sono state calate (ovviamente nulla è apparso in tv, e non sappiamo se sia stato fatto realmente). Il giudice è stato al gioco, ed ha finto di essere molto interessato alla mercanzia, e di essere rimasto colpito dalle dimensioni degli stessi ballerini. Zerbi non è la prima volta che viene coinvolto in un siparietto “gay”, e già nelle scorse edizioni del programma di Canale 5 ha dato vita a delle performance molto simili a quelle di ieri sera. Clicca qui per il video dello show

