Spoiler Amici 2021, furia Raffaella Mennoia/ “Insultate chi pubblica anticipazioni”

Raffaella Mennoia, storica autrice e collaboratrice di Maria De Filippi, è furiosa per quel che sta accadendo attorno ad Amici 2021. Questa edizione del talent si è rivelata ancora di successo per quanto riguarda gli ascolti, ma ha dato vita ad un fenomeno tipico delle serie tv trasmesse sulle piattaforme streaming, il cosiddetto spoiler. Visto che le puntate sono interamente registrate, sono soggette di conseguenza ad anticipazioni. Il problema è che così si scopre in anticipo l’esito delle sfide e delle eliminazioni. Questo non piace a quei telespettatori che non sono interessati a sapere prima cosa accadrà in puntata, per questo sono partite diverse critiche nei confronti del programma. E per questo Raffaella Mennoia ha deciso di intervenire su Instagram lasciandosi andare ad un durissimo sfogo. «Non siamo noi a far uscire le anticipazioni, dovete chiederlo a quei geni che le mettono per far salire i propri social a discapito del lavoro di tutti quanti», ha scritto la celebre collaboratrice di Maria De Filippi, nonché storica autrice delle sue trasmissioni.

RAFFAELLA MENNOIA, DURO SFOGO SUI SOCIAL

Se escono anticipazioni sulle puntate di Amici 20, ciò non è dovuto alla trasmissione stessa. «Non so come aiutarvi: insultate chi pubblica le anticipazioni, mi sembra una cosa corretta, che si può fare… tanto ormai è diventato tutto abbastanza lecito», ha scritto Raffaella Mennoia su Instagram. La situazione è evidentemente diventata insostenibile anche per l’autrice, bersagliata di critiche. Per questo ha deciso di difendersi dagli attacchi: «Noi facciamo una serie di cose ma… gli altri mettono le anticipazioni, non partono da noi. Questa gente evidentemente ha un vantaggio, mi auguro per loro almeno economico». L’autrice dei programmi di Maria De Filippi ha chiesto poi ai suoi follower di segnalarle le pagine che pubblicano le anticipazioni e di indicare «qualche cifra di quanto queste pagine a fine mese si mettono in tasca». Ma si è detta anche disponibile a raccogliere i consigli dei telespettatori. Poi ha precisato: «Quando dico di andare a insultare secondo voi intendo che dovete andare sulle pagine ad insultarli? Porca miseria veramente i disegnini ogni volta! Semplicemente dico che non siamo noi a fare uscire le anticipazioni, sono altri blog. Quindi non seguiteli. Spero di essere stata chiara, state sereni».

