Spotify classifica 2023: Annalisa sul podio, tra le canzoni più ascoltate/ Tutte le posizioni in Top20

Amici di Maria De Filippi, Annalisa trionfa sul podio della Top 20 estate su Spotify Italy

Per la quota TV & Gossip “ex Amici”, Annalisa si colloca sul podio della Top estate 2023 all’attivo sulla piattaforma musicale Spotify Italia. Annalisa, seppur sul gradino più basso, spicca nel mezzo del podio musicale della Top20, la classifica che accoglie le 20 canzoni canzoni tra i singoli che registrano il maggior numero di stream, ossia le riproduzioni musicali sulla nota piattaforma di streaming, nel periodo dell’estate 2023.

Live Davide Van De Sfroos 2022, anticipazioni della serata evento/ Quando e dove vederla in tv

Annalisa in collaborazione con Fedez e Articolo 31, sulle note del singolo estivo Disco Paradise, si colloca al terzo posto tra le canzoni estive più ascoltate. A precedere il trio con l’ex Amici di Maria De Filippi, sono rispettivamente al primo e secondo podio, il singolo “Vetri Neri” di AVA, Anna e Capo Plaza, seguita dal singolo “Hoe” di Tedua e Sfera Ebbasta.

Emma Marrone: Iniziamo dalla fine è il nuovo singolo/ Video: "Un nuovo bellissimo viaggio insieme"

Tra le altre posizioni nella Top 20 dei tormentoni su Spotify Italy

Quando l’estate musicale made in Italy può ormai dirsi agli sgoccioli, a dispetto delle critiche dei più scettici fruitori di musica -che tacciano i talent show televisivi di dare vita a delle meteore musicali di passaggio – Annalisa dimostra, quindi, di essere un fenomeno musicale, oltre lo spazio e il tempo della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

E nella Top20 estate che si registra su Spotify Italy la grande protagonista, anche dopo il podio, può dirsi la musica made in Italy. Tra le altre venti proposte musicali più apprezzate dell’estate su Spotify Italy, per il volume di riproduzioni in streaming, troviamo poi alla quarta posizione Gelosa di Finesse ft. Shiva, Sfera Ebbasta e Guè. Quinta posizione per Rubami la notte di Pinguini Tattici Nucleari. Sesto posto per The Kolors con Italodisco. Settimo posto per Bon Ton di Drillionaire ft. Lazza, Blanco e Sfera Ebbasta. Ottava posizione per Mon Amour di Annalisa. Nono classificato, Come vuoi di Geolier e ancora, decimo posto Cenere di Lazza. Fuori dalla Top10, poi, Ci pensiamo domani di Angelina Mango é undicesima, e ancora dodicesima é bellissimissima <3 di Alfa, Il male che mi fai di Geolier ft. Marracash é tredicesima. Quattordicesima posizione per Un milione di volte di Shiva ft. Sfera Ebbasta.

Maneskin: Honey è il nuovo singolo/ Video: la band romana si esibisce in diretta streaming in tutto il mondo

Quindicesima posizione per Taxi sulla Luna di Tony Effe ft. Emma. Sedicesima posizione per Un briciolo di allegria di Blanco ft. Mina. Diciassettesima posizione per Non litighiamo più di Rocco Hunt. Diciottesima posizione per Mirage di AriBeatz, Ozuna, GIMS e Sfera Ebbasta. Diciannovesimo posto per Pelé di Rhove, Madfingerz. Ventesima posizione per Paradiso Artificiale di Tedua ft. Baby Gang e Kid Yugi.

E, intanto, spuntano le anticipazioni TV della prima puntata di Amici 23…











© RIPRODUZIONE RISERVATA