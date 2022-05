Spread Btp Bund/ Il differenziale chiude in ribasso oggi 25 maggio 2022

Lo spread BTP Bund oggi si ferma a 198,23 punti base con un ribasso del 1,74%.

Spread Btp Bund: minimi e massimi giornalieri

Boccata di ossigeno per i conti pubblici è per l’economia nazionale e internazionale, ancora però duramente colpita dal conflitto in Ucraina. Il minimo giornaliero è stato di 195,19 punti, mentre il massimo giornaliero è stato di 201,81 punti.

La chiusura precedente è avvenuta in territorio 201,74. La diminuzione del differenziale tra i BTP italiani e il Bund tedesco lascia ben sperare per la possibilità un recupero dell’economia nazionale, dopo il duro colpo del caro energia e del caro carburanti a causa del conflitto in Ucraina.

Spread Btp Bund: performance periodiche

Il minimo annuale resta comunque a 128,6, mentre il massimo di 208,59 è stato toccato proprio ieri 24 maggio, giornata nera per il differenziale che ha così superato il massimo di 208,49 segnato il 9 maggio scorso.

La performance sia settimanale è incrementata del 3,57%, ma registra una diminuzione rispetto a ieri. La performance mensile è anche questa inferiore ma sempre negativa con più 20,26%, la performance a 6 mesi segna il + 55,27%. E così anche la performance annuale diminuisce di 9 punti percentuali arrivando a + 79,51%.

