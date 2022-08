SPY CINA/ 5G, sicurezza, cloud: quegli accordi col Perù che “aiutano” solo Pechino

Nelle telecomunicazioni, come in altre parti dell’America Latina, la società cinese Huawei opera dal 1999. In Perù, i suoi smartphone e altri dispositivi sono venduti dalla maggior parte dei principali fornitori commerciali, tra cui Movistar, Telcel e Claro, che vende anche dispositivi per l’azienda con sede nella Rpc Oppo. Huawei ha anche promosso le sue apparecchiature digitali donando telefoni al ministero degli Esteri peruviano, fino a quando non hanno deciso di smettere di utilizzare i dispositivi, probabilmente a causa di preoccupazioni sulla privacy dei dati nella conduzione degli affari del governo.

Oltre a Huawei, l’azienda con sede nella Rpc Xiaomi, che compete nello stesso spazio di mercato di Apple, è presente anche in Perù, incluso un negozio presente a Lima. L’azienda vietnamita Bitel, un provider a basso costo la cui quota di mercato è in rapida crescita, utilizza principalmente telefoni e tecnologia del provider cinese Zte, che ha anche installato le stazioni base di Bitel nel 2018, poiché ha istituito la copertura nazionale.

Fuori Lima, nel 2018, una società cinese meno nota, Yangtze Optical Fiber and Cable, in collaborazione con la peruviana Yachay telecommunications, si è aggiudicata un importante contratto per la costruzione di 7.500 km di linea in fibra ottica che copre le aree rurali nelle regioni di Ancash, Arequipa, San Martín e La Libertad.

Sebbene anche l’implementazione del 5G in Perù sia stata ritardata, i dispositivi Huawei sono utilizzati in quasi tutti i 18-20 progetti pilota implementati nel Paese e sono posizionati per dominare il mercato quando la tecnologia sarà più perfezionata e completa.

Oltre alle telecomunicazioni, le società con sede nella Rpc hanno anche fatto progressi impressionanti in altre parti dell’economia digitale del Perù. Nel cloud computing, Huawei ha un data center in Perù che si integra con gli altri data center in Argentina, Messico, Cile e Brasile. Huawei ha lanciato i suoi servizi cloud in Perù a dicembre 2019. A titolo complementare, nel novembre 2021, l’Università Nazionale di San Marcos ha lanciato una specializzazione in cloud computing in collaborazione con Huawei. La collaborazione include la donazione di un server da parte di Huawei e la tecnologia di supporto all’università.

Nel settore della sicurezza, si è affermata in Perù la società di apparecchiature di sorveglianza con sede nella Rpc Hikvision. Inoltre, la società cinese Didi Chuxing è entrata in Perù nel dicembre 2020, sebbene la sua posizione e la sua crescita siano state meno forti che in Messico e Brasile. Didi è stata ostacolata nella sua avanzata in Perù dalla natura satura del mercato in cui le società di rideshare Uber, Cabify e Taxi Satelital (l’app del sindacato dei taxi locale) competono tutte per la quota di mercato.

Nel settore finanziario del Perù, la Bank of China opera nel paese da dicembre 2020. Anche la International Commerce Bank of China (Icbc) è in Perù dal 2014. In generale, tuttavia, le banche con sede nella Rpc hanno servito principalmente clienti cinesi. Inoltre, non c’è una presenza cinese significativa nel settore della tecnologia finanziaria (Fintech) in Perù, come invece c’è in Brasile.

Nel settore spaziale, il Perù è membro dell’Organizzazione per la cooperazione spaziale Asia-Pacifico (Apsco) fondata dalla Rpc dal 2006. In effetti, nel 2022, il Perù ha ricoperto la presidenza di turno dell’organizzazione dominata dalla Cina. A differenza di Venezuela, Bolivia, Ecuador e Brasile la Cina non ha costruito né lanciato satelliti per il Perù. Ciononostante, l’agenzia spaziale peruviana Conida collabora con la Rpc per quanto riguarda la condivisione dell’accesso alle immagini satellitari, tra cui il Peru Sat 1 del Perù e il satellite cinese di imaging terrestre Gaofeng, che è stato collegato da alcuni analisti a usi militari. Anche Conida ha inviato almeno 10 funzionari dell’Accademia aeronautica di Pechino affiliata al Pla per studiare i programmi satellitari.

(3 – continua)

