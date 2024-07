SPY RUSSIA/ Talpe & ambasciate: le spie dell’Urss in Francia, da Kalougine alle contromosse di Parigi

A partire dal 1949, la DST iniziò a colpire regolarmente questi network. I sovietici non potevano più incontrare facilmente i loro agenti. Tuttavia, il KGB continuò a lungo a rubare i segreti francesi. Gli ufficiali della divisione incaricata dell’intelligence tecnologica erano estremamente attivi. All’inizio degli anni 80, a Parigi ce n’erano due volte più che in qualsiasi altra capitale europea. La Francia era allora, dopo gli Stati Uniti e la Germania, il terzo obiettivo del controspionaggio tecnologico sovietico. Le industrie della difesa, dell’aeronautica e dello spazio erano i loro bersagli preferiti.

La testimonianza più eloquente di questo spionaggio rimane quella del generale Oleg Kalugin, l’ex capo del controspionaggio estero del KGB: “Per quanto ne so, quando ho raggiunto il controspionaggio estero, ci è stato presentato un impressionante elenco di nomi che avevamo all’interno dei servizi segreti e del controspionaggio francese, così come nell’esercito. Nel corso del mio comando, potevamo vantare una dozzina di eccellenti spie in Francia, la maggior parte delle quali nei ranghi superiori dei servizi. Questi agenti, per lo più, credevano fermamente nel comunismo e ci avevano avvicinato dopo aver conosciuto i nostri uomini negli anni 40. I nostri ufficiali avevano chiesto di non aderire al Partito Comunista Francese e di rimanere senza alcun pretesto ideologico apparente” (Oleg Kalugin e Fen Montaigne, Il primo direttorato: i miei 32 anni di intelligence e spionaggio contro l’Occidente, St Martins, 1994).

In seguito, queste talpe e i loro padroni del KGB attesero pazientemente fino a raggiungere posizioni di alta responsabilità nei servizi di intelligence e nell’esercito. Durante gli anni 60 e 70, l’esercito e i servizi segreti francesi erano come un colabrodo. La situazione era così critica che gli americani decisero infine di non condividere più segreti di alcun tipo con i francesi.

Alcune di queste talpe francesi furono scoperte. Una delle più celebri fu Georges Pâques, che lavorava allo stato maggiore francese e alla sede della NATO a Parigi e che fornì al KGB i piani di battaglia della NATO per l’Europa occidentale. Ma molti altri agenti comunisti francesi non furono mai scoperti. La maggior parte di loro era ormai in età avanzata o sessantenni quando dirigevano il controspionaggio estero e, senza dubbio, avevano preso la pensione molto tempo prima che l’Unione Sovietica crollasse nel 1991. Kalugin farà queste rivelazioni nel 1992, dopo la caduta dell’URSS e il suo ritiro dal KGB, quando era deputato del nuovo parlamento della Russia.

La testimonianza che dà in una delle sue visite di ispezione a Parigi permette di avere un’idea dell’ampiezza della penetrazione sovietica in Francia. “A Parigi a metà degli anni 70 ho incontrato uno dei nostri migliori agenti all’interno del servizio di intelligence francese che aveva iniziato a lavorare per noi nel 1946. L’abbiamo introdotto segretamente nella nostra ambasciata nella macchina dell’ambasciatore sovietico, a vetri oscurati. L’ufficiale francese è rimasto con noi tutta la notte e abbiamo parlato fino all’alba. Non si trattava semplicemente di de-briefare l’uomo che aveva lavorato per noi per trent’anni ed era un agente di fiducia e di qualità. Dovevamo anche esaminare i modi per incontrare il capo del controspionaggio estero sovietico. L’ho lodato per l’aiuto che ci aveva fornito nel corso degli anni. L’ho anche interrogato a lungo su come il servizio di intelligence francese gestiva le sue fonti, gli agenti che impiegava e come gli agenti francesi lavoravano con la CIA” (ibidem).

All’epoca, le informazioni fornite da questo agente hanno scatenato un’inchiesta che ha portato a raccogliere informazioni compromettenti su diversi alti funzionari del GRU, anche se nessuna ha mai identificato il vero colpevole.

Sfortunatamente, questo non è un caso isolato. Uno degli agenti al soldo di Mosca ha giocato un ruolo particolarmente importante. Conosciuto con il nome in codice di Jour negli archivi del KGB, si trattava di un ufficiale del cifrario, la cui vera identità rimane sconosciuta. Reclutato dal KGB nel 1945, Jour ha trasmesso ai suoi ufficiali trattanti la maggior parte della corrispondenza diplomatica francese dal 1945 al 1982, cioè quasi tutti i messaggi di un Paese membro della NATO per tutti i tre quarti della Guerra fredda! Inoltre, tra il 1968 e il 1973, ha fornito informazioni sulle macchine a cifratura dell’ambasciata di Francia a Mosca e quelle del quartier generale della NATO a Bruxelles. Le sue informazioni hanno permesso ai russi, nel 1976, di piazzare microfoni sul nuovo telescrivente dell’ambasciata francese nella capitale sovietica. Questo sistema di intercettazioni funzionerà per sei anni prima di essere rilevato.

Jour avrebbe anche permesso al KGB di reclutare altri sei ufficiali del cifrario, rimanendo attivo fino al 1982. Kalugin conferma che l’intelligence sovietica operava con grande fervore: “Durante il mio soggiorno a Parigi, ho incontrato anche uno dei nostri principali ufficiali sul campo, noto solo come Evgeny. Lavorava ufficialmente per l’UNESCO a Parigi, ma in realtà Evgeny era il nostro principale gestore delle talpe all’interno dei servizi segreti francesi. Si spostava liberamente nella capitale francese, incontrando le sue fonti francesi e raccogliendo informazioni cruciali per il KGB. Evgeny […] fu nominato generale del KGB per il suo eccellente lavoro con le spie francesi” (Ibidem).

Sarà necessaria l’espulsione dei 47 membri dell’ambasciata dell’URSS a Parigi, nel 1983, perché lo spionaggio sovietico venga temporaneamente disorganizzato.

(2 – continua)

