SPY RUSSIA/ Tra Eltsin e Putin: la scelta di Litvinenko e i suoi nemici

Il caso sull’intelligence russa che ha maggiormente segnato l’opinione pubblica mondiale rimane l’avvelenamento da polonio di un ex agente russo diventato un oppositore del presidente Vladimir Putin. Il 19 novembre 2006 i media dedicarono ampio spazio a quanto era successo al colonnello Alexandr Litvinenko. Quasi tutti i commentatori puntavano il dito contro il FSB, “erede del KGB”. Tuttavia, sembra che le cose siano molto più complesse e che gli errori giornalistici siano stati numerosi.

In effetti, senza negare affatto l’avvelenamento di Litvinenko, deceduto il 23 novembre 2006, è tuttavia interessante approfondire questa vicenda il cui obiettivo sembrava quello di destabilizzare il potere in carica a Mosca, screditando il suo servizio di sicurezza interna: il FSB.

Nato nel 1962, Alexandr Litvinenko entra nel KGB nel 1988 dove si occupa di controspionaggio. In seguito allo scioglimento di questa organizzazione, è assegnato al FSK (Federal’naya Sluzhba Kontr-razvedki, Servizio federale di controspionaggio) nel 1991, che diventa il 3 aprile 1995 il FSB. L’Occidente sente parlare per la prima volta di Litvinenko nel novembre 1998. Infatti, l’agente partecipa a una conferenza stampa memorabile in cui appare con altri quattro uomini del FSB. A quel tempo, il presidente Boris Eltsin aveva incaricato il FSB di eliminare fisicamente gli oppositori al potere in carica al Cremlino. Una unità speciale sarebbe stata creata alla fine del 1997 dal predecessore di Vladimir Putin a capo del FSB, Nikolai D. Kovalyov. I responsabili diretti di questa cellula erano Yevgeny Khokholkov e il suo vice, Alexander Kamyshnikov. Uno dei loro primi obiettivi sarebbe stato Boris Berezovsky. Curiosamente, quest’uomo d’affari ricchissimo era allora considerato un alleato di Boris Eltsin e ci si chiede perché il presidente avrebbe desiderato la sua scomparsa.

A quell’epoca, le relazioni intrattenute tra alcuni membri del FSB e le “mafie” russe erano ambigue. Percependo salari miserabili, molti funzionari si lasciavano corrompere, altri preferivano prendere la pensione per unirsi ai gruppi criminali che erano stati incaricati di combattere in precedenza. In entrambi i casi, la motivazione era finanziaria. Vladimir Putin tenterà di rimettere ordine nei servizi, licenziando in seguito molti alti funzionari.

Litvinenko sarà escluso nel giugno 1999, poi riabilitato nel luglio dello stesso anno (sostituendo Stephashine), per essere nuovamente escluso a dicembre 1999. Sarà nominato da Putin a capo dell’FSB (ad interim) solo fino al 31 dicembre 1999, poi permanentemente fino a marzo 2000. Le stesse voci sostengono che Litvinenko apparteneva a un gruppo di ufficiali dissidenti del FSB che mantenevano stretti rapporti con Berezovsky e anche con criminali russi.

A partire da quel momento Litvinenko si dedicò alla protezione degli oligarchi russi. Questo avvenne fino a quando Litvinenko non si rifugiò nel Regno Unito, dove fu avvelenato con il polonio.

Nell’ottobre 2000, benché il suo passaporto gli sia stato ritirato, riesce tuttavia a scappare e a raggiungere a Istanbul sua moglie Marina e il loro figlio Anatoly, che avevano precedentemente lasciato la Russia con un visto turistico. Tenta allora di contattare gli americani recandosi al Consolato generale, ma sono i britannici a prenderlo in carico. La famiglia Litvinenko prende biglietti aerei per i Caraibi, ma il volo prevede uno scalo a Londra. Non andranno oltre, approfittando di questa sosta per chiedere asilo politico alle autorità britanniche. Per ogni professionista dell’intelligence, ciò somiglia all’esfiltrazione di un disertore, operazione classica in cui i britannici dell’Intelligence Service (MI6) sono considerati dei maestri. È sempre estremamente interessante per un Paese recuperare un membro dei servizi avversari poiché può fornire molte informazioni utili riguardo alla propria organizzazione durante il successivo debriefing. È quindi probabile che Litvinenko abbia detto tutto ciò che sapeva, dato che ottiene, per sé e la sua famiglia, lo status di rifugiato politico nel maggio 2001 (il che permette di dedurre che sia stato interrogato per almeno sei mesi). Nell’ottobre 2006 ottiene la cittadinanza britannica. Questo tende a dimostrare che ha continuato a essere utile ai servizi di Sua Maestà, che ha quindi sfruttato il disertore Litvinenko a fondo, perché sono operazioni che costano molto; è in qualche modo un ritorno sull’investimento.

Il ruolo giocato dagli americani a Istanbul nel 2000 resta più nebuloso. Forse hanno trovato il caso poco interessante o troppo impegnativo per la politica di dialogo con i russi nel contesto della lotta internazionale contro il terrorismo di origine islamica scatenato dagli attentati del 1998 contro le ambasciate americane in Africa dell’Est. D’altra parte, potrebbero anche aver passato la questione ai loro alleati del MI6, allora meno preoccupati di questa nuova politica di cooperazione avviata con i servizi russi.

Dopo essersi opposto al presidente Eltsin, una volta stabilitosi nel Regno Unito, Litvinenko se la prende con il suo successore, il presidente Vladimir Putin. Al fine di guadagnarsi da vivere, Litvinenko diffonde le sue opinioni sui giornali pubblicando articoli violentemente anti-Putin e scrive un libro di successo nel 2002, in collaborazione con Yuri Felshtinsky. Quest’opera, intitolata Blowing up Russia: terror from within è rifiutata in Russia prima di essere vietata. È interessante sapere che la pubblicazione del libro è finanziata, almeno in parte, da Boris Berezovsky rifugiato a Londra (dopo un passaggio per Parigi nel 2000). Gli autori accusano in particolare il FSB di essere dietro agli attentati bomba del 1999 in Russia. Litvinenko sostiene anche la tesi secondo cui l’omicidio del 17 aprile 2003 di Sergei Yushenkov, deputato e co-presidente del partito “Russia liberale” che indagava sulla presa di ostaggi del teatro di Mosca (2002) da parte degli attivisti ceceni sia opera del FSB. Inoltre attribuisce la responsabilità del massacro della scuola di Beslan del 2004 allo stesso organismo. Dichiara anche su un sito pro-indipendentista ceceno che Vladimir Putin è un pedofilo notorio. Al fine di creare problemi tra Washington e Mosca, sostiene che Al-Zawahiri, il numero due di Al-Qaeda, ha ricevuto una formazione fornita dal FSB, un anno prima degli attentati dell’11 settembre 2001. Insomma, una vera e propria campagna contro l’intelligence russa e il regime di Putin.

(1 – continua)

