SPY SIRIA/ Quando Usa e Assad caddero nella trappola dell’intelligence saudita

Ma c’è anche una storia parallela di cooperazione ombrosa tra Siria e Stati Uniti durante lo stesso periodo. I due Paesi collaborarono contro al-Qaida, il loro nemico comune. Un consulente di lunga data della comunità dell’intelligence americana ha detto che, dopo l’11 settembre, Bashar al Assad è stato, per anni, estremamente utile. Quella cooperazione silenziosa è continuata anche dopo la decisione dell’amministrazione Bush di demonizzarlo. Nel 2002 Assad autorizzò i servizi segreti siriani a consegnare centinaia di file interni sulle attività della Fratellanza Musulmana in Siria e Germania. Più tardi, nello stesso anno, i servizi siriani sventarono un attacco di al-Qaida contro il quartier generale della Quinta Flotta della Marina degli Stati Uniti in Bahrain, e Assad accettò di fornire alla CIA il nome di un informatore vitale di al-Qaida. In violazione di tale accordo, la CIA contattò direttamente l’informatore; egli rifiutò l’approccio e interruppe le relazioni con i suoi gestori siriani. Assad consegnò anche segretamente agli Stati Uniti parenti di Saddam Hussein che avevano cercato rifugio in Siria e – come gli alleati dell’America in Giordania, Egitto, Thailandia e altrove – torturò sospetti terroristi per la CIA in una prigione di Damasco.

Fu questa storia di cooperazione che rese possibile nel 2013 un nuovo accordo di condivisione dell’intelligence indiretto con gli Stati Uniti. I capi di stato maggiore fecero sapere che in cambio gli Stati Uniti avrebbero richiesto quattro cose: Assad doveva trattenere Hezbollah dall’attaccare Israele; doveva rinnovare i negoziati bloccati con Israele per raggiungere un accordo sulle Alture del Golan; doveva accettare di ricevere consiglieri militari russi e di altre nazioni; e doveva impegnarsi a tenere elezioni aperte dopo la guerra con un’ampia gamma di fazioni incluse. Gli israeliani erano disposti a prendere in considerazione questa proposta, ma naturalmente volevo avere informazioni precise sulle reazioni dell’Iran e della Siria.

Assad aveva bisogno del sostegno del suo esercito e degli alleati alawiti. La preoccupazione di Assad era che Israele avrebbe detto sì e poi non avrebbe mantenuto la sua parte dell’accordo. Un alto consigliere del Cremlino per gli affari del Medio Oriente ebbe modo di riferire che Assad aveva contattato Israele tramite Mosca e aveva offerto di riaprire i colloqui sulle Alture del Golan. A metà del 2013, tuttavia, i siriani credevano che il peggio fosse passato e volevano garanzie che gli americani e altri fossero seri riguardo alle loro offerte di aiuto. Nelle prime fasi dei colloqui, i capi di stato maggiore tentarono di stabilire cosa Assad volesse come segno delle loro buone intenzioni. La risposta fu inviata tramite uno degli amici di Assad: “Portategli la testa del principe Bandar”. I capi di stato maggiore non obbedirono. Bandar bin Sultan aveva servito l’Arabia Saudita per decenni negli affari di intelligence e sicurezza nazionale, e aveva trascorso più di vent’anni come ambasciatore a Washington. Negli ultimi anni, è stato conosciuto come un sostenitore della rimozione di Assad dall’ufficio con qualsiasi mezzo. Presumibilmente in cattive condizioni di salute, si dimise come direttore del Consiglio di Sicurezza Nazionale Saudita, ma l’Arabia Saudita continua ad essere un importante fornitore di fondi all’opposizione siriana.

Nel luglio 2013, i capi di stato maggiore trovarono un modo più diretto per dimostrare ad Assad quanto fossero seri riguardo ad aiutarlo. A quel punto, il flusso segreto di armi sponsorizzato dalla CIA dalla Libia all’opposizione siriana, tramite la Turchia, era in corso da più di un anno (iniziò poco dopo la morte di Gheddafi il 20 ottobre 2011). L’operazione era gestita principalmente da un’unità segreta della CIA a Bengasi, con l’acquiescenza del Dipartimento di Stato. L’11 settembre 2012, l’ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, Christopher Stevens, fu ucciso durante una dimostrazione antiamericana che portò all’incendio del consolato statunitense a Bengasi; i giornalisti del Washington Post trovarono pezzi dell’agenda dell’ambasciatore tra le rovine dell’edificio. Essa mostrava che il 10 settembre Stevens aveva incontrato il capo dell’operazione dell’unità segreta della CIA. Il giorno successivo, poco prima di morire, incontrò un rappresentante di Al-Marfa Shipping and Maritime Services, una compagnia con sede a Tripoli che, secondo il consigliere della JCS, era conosciuta dallo stato maggiore per gestire le spedizioni di armi. Entro la fine dell’estate del 2013, la valutazione della DIA era stata ampiamente diffusa, ma sebbene molti nella comunità dell’intelligence americana fossero consapevoli che l’opposizione siriana fosse dominata da estremisti, le armi sponsorizzate dalla CIA continuavano ad arrivare, presentando un problema continuo per l’esercito di Assad. I magazzini di Gheddafi avevano creato un bazar internazionale delle armi, sebbene i prezzi fossero alti. La CIA fu avvicinata da un rappresentante dei capi di stato maggiore con un suggerimento: c’erano armi molto meno costose disponibili negli arsenali turchi che potevano raggiungere i ribelli siriani entro pochi giorni e senza un viaggio in barca.

Il flusso di intelligence statunitense all’esercito siriano e il declassamento della qualità delle armi fornite ai ribelli arrivarono in un momento critico. L’esercito siriano aveva subito pesanti perdite nella primavera del 2013 combattendo contro Jabhat al-Nusra e altri gruppi estremisti, non riuscendo a tenere la capitale provinciale di Raqqa. Raid sporadici dell’esercito e dell’aviazione siriani continuarono nell’area per mesi, con scarso successo, fino a quando fu deciso di ritirarsi da Raqqa e da altre aree difficili da difendere e scarsamente popolate nel nord e nell’ovest e di concentrarsi invece sul consolidamento del controllo del governo su Damasco e sulle aree densamente popolate che collegano la capitale a Latakia nel nord-est. Ma mentre l’esercito guadagnava forza con il supporto dei capi di stato maggiore, l’Arabia Saudita, il Qatar e la Turchia intensificavano il loro finanziamento e l’armamento di Jabhat al-Nusra e dello Stato islamico, che entro la fine del 2013 avevano fatto enormi progressi su entrambi i lati del confine tra Siria e Iraq.

I ribelli non fondamentalisti rimasti si trovarono a combattere – e perdere – battaglie campali contro gli estremisti. Nel gennaio 2014, l’ISIS prese il controllo completo di Raqqa e delle aree tribali circostanti e stabilì la città come sua base. Assad controllava ancora l’80% della popolazione siriana, ma aveva perso una vasta quantità di territorio. Anche gli sforzi della CIA per addestrare le forze ribelli moderate stavano fallendo gravemente. Il campo di addestramento della CIA era in Giordania e controllato da un gruppo tribale siriano. C’era il sospetto che alcuni di quelli che si iscrivevano per l’addestramento fossero in realtà soldati regolari dell’esercito siriano senza uniforme. Questo era successo prima, al culmine della guerra in Iraq, quando centinaia di membri delle milizie sciite si presentavano nei campi di addestramento americani per nuove uniformi, armi e qualche giorno di addestramento, e poi scomparivano nel deserto. Un programma di addestramento separato, istituito dal Pentagono in Turchia, non andava meglio. Il Pentagono riconobbe a settembre che solo quattro o cinque dei suoi reclutati stavano ancora combattendo contro lo Stato Islamico; pochi giorni dopo, 70 di loro disertarono passando a Jabhat al-Nusra subito dopo aver attraversato il confine con la Siria.

Nel gennaio 2014, disperando per la mancanza di progressi, John Brennan, il direttore della CIA, convocò i capi dell’intelligence americana e sunnita araba di tutto il Medio Oriente a un incontro segreto a Washington, con l’obiettivo di persuadere l’Arabia Saudita a smettere di sostenere i combattenti estremisti in Siria. Il suo messaggio era che se tutti nella regione avessero smesso di sostenere al-Nusra e ISIS le loro munizioni e armi si esaurirebbero, e i moderati prevarrebbero. Il messaggio di Brennan fu ignorato dai sauditi, che tornarono a casa e aumentarono i loro sforzi con gli estremisti e chiesero più supporto tecnico. E così gli americani accettarono di rafforzare gli estremisti.

Ma i sauditi erano tutt’altro che l’unico problema: l’intelligence americana aveva accumulato intercettazioni e intelligence umana dimostrando che il governo di Erdogan aveva sostenuto Jabhat al-Nusra per anni, e ora faceva lo stesso per lo Stato Islamico.

