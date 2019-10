Spy/ Video, su Rai 4 il film con Jason Statham (oggi, 1 ottobre 2019)

Spy va in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 1 ottobre 2019, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola americana prodotta nel 2015 dalla Twentieth Century Fox con alla regia Paul Feig il quale si è occupato sia del soggetto che nello sviluppo della sceneggiatura. Il montaggio è stato realizzato da Don Zimmerman, le musiche della colonna sonora sono state composte da Theodore Shapiro ed i costumi di scena sono stati realizzati da Christine Bieselin Clark. Nel cast sono presenti Messica McCarthy, Jason Statham, Rose Byrne, Jude Law, Morena Baccarin e Allison Janney.

Spy, la trama del film

Ecco la trama di Spy. Susan è un agente segreto della CIA che si fa apprezzare soprattutto per le proprie capacità di gestire la situazione molto complesse in quanto ha studiato ed ha maturato delle esperienze per quanto concerne la mansione di analista. Tuttavia nel corso della propria carriera si è soprattutto dedicata allo sviluppo di tecniche da utilizzare in ambito teorico per cui non ha quasi mai preso parte ammissioni vere e proprie in prima persona. Una carenza che molto presto dovrà suo malgrado colmata in quanto sarà chiamata in causa in prima persona per via delle conseguenze a persone a lei care. Infatti una grande e pericolosa organizzazione criminale dedita al commercio illegale di armi da fuoco per riuscire ad ottenere i propri obiettivi si sono visti costretti a dover far fuori alcune persone care all’agente ed in particolar modo al suo partner ed un altro agente di primo livello.

Disperata per quanto accaduto Susan si rende conto che l’unica possibilità per poter riabbracciare il proprio compagno di vita ed il prezioso collega di cui ha sempre avuto enorme stima, sia quella di dedicarsi in prima persona alle indagini ed in particolar modo di cercare di smantellare un’organizzazione criminale andando a lavorare in maniera peculiare sul territorio. In particolare si decide a portare avanti in maniera del tutto volontaria una pericolosa missione sotto copertura che poco alla volta farà emergere un piano diabolico messo in atto da persone pericolose che evidentemente vogliono ottenere il caos nel mondo. Un piano che dovrà essere assolutamente bloccato per consentire alla stessa umanità di avere un futuro in un mondo vivibile. Contrariamente a quanto potesse pensare Susan saprà trovare il coraggio e soprattutto una professionalità adatta per riuscire a superare i numerosi ostacoli che incontrerà tra mille disavventure caratterizzate anche da doppi sensi e Spy quant’altro.

