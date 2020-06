Squadra omicidi Sparate a vista/ Su Rete 4 il film con Richard Widmark

Pubblicità

Squadra omicidi Sparate a vista va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, lunedì 8 giugno, a partire dalle ore 16:40. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1968 dalla casa cinematografica della Universal Pictures la quale si è occupata anche della distribuzione nei botteghini. La regia è stata curata da Don siegel con soggetto scritto da Richard Dougherty mentre la sceneggiatura è di Abraham Polonsky e Howard Rodman. Il montaggio è stato eseguito da Milton Shifman, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Russell Metty mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Don Costa. Nel cast sono presenti tra gli altri Richard Widmark, Henry Fonda, Inger Stevens, Raymond St. Jacques, James Whitmore e Michael Dunn.

Squadra omicidi Sparate a vista, la trama del film

In Squadra omicidi Sparate a vista ci troviamo nella città di New York dove due detective della polizia stanno cercando di interrogare un pericoloso sospettato di una serie di omicidi. Tuttavia mentre stanno per arrestarlo i due detective in maniera piuttosto ingenua si lasciano distrarre dal passaggio di una ragazza nuda che si trovava nella stessa stanza di albergo dove viveva l’uomo. Quest’ultimo sfruttando la distrazione dei due riesce a scappare il che mette in cattiva luce ovviamente i due detective i quali potrebbero essere deferiti al reparto che gestisce le questioni interne ma in ragione dei tanti successi avuti nel corso della loro carriera riescono ad ottenere dal loro capo ulteriori 72 ore di tempo per riuscire a ritrovare il sospettato e quindi ad arrestarlo.

La cosa non sarà semplicissima non solo in ragione dell’ abilità dell’uomo di sparire completamente ma anche e soprattutto in virtù di alcune problematiche private che stanno caratterizzando la vita dei due. In particolare uno dei due agenti di polizia è alle prese con la difficile relazione sentimentale con la propria moglie che sembra essere arrivata ormai agli sgoccioli. I due da tempo si odiano e non perdono occasione per rinfacciarti colpe di vario genere ma nonostante questo lui non riesce a trovare la forza di lasciarla e tradirla con un’altra donna.

La situazione dei due detective di polizia si aggrava ulteriormente nel momento in cui vedono davanti ai propri occhi passeggiare il sospettato ma non riescono neanche questa volta a catturarlo dopo un pericoloso scontro a fuoco durante il quale uno dei due rimane anche gravemente ferito. La situazione per loro sembra essere disperata se non fosse per una importante soffiata che gli viene data da un loro storico informatore grazie alla quale scoprono che il sospettato si trova all’interno di un’altra stanza di albergo per cui adesso dovranno fare in modo di costringerlo alla resa. Dopo un ultimo scontro a fuoco finale nel quale l’omicida troverà la morte ma anche uno dei due detective morirò.



