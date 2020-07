Squadra Speciale Cobra 11/ Anticipazioni 21 luglio: Paul e Semir a caccia di clown

SQUADRA SPECIALE COBRA 11, LA TRAMA: DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, martedì 21 luglio 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Squadra Speciale Cobra 11 in prima Tv assoluta. Saranno il nono e il decimo, dal titolo “Vendetta in maschera” e “L’angelo rosso“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo stati la settimana scorsa: la squadra indaga su una nuova serie di delitti collegati ad un centro zen: a malincuore, Semir (Erdogan Atalay) accetta di partecipare ad un seminario di squadra con Paul (Daniel Roesner) per usare la copertura. I due hanno anche forti problemi, da quando Paul si è trasferito a casa di Semir lo sta facendo impazzire per ogni minima cosa.

Lo staff del convento però crede che siano una coppia e i due agenti sono costretti a sfruttare la situazione. Quella notte, Semir si imbatte in un ladro con il passamontagne: la guida del seminario, Alex (Jan Georg Schütte), nega però che sia stato preso qualcosa e si rifiuta di chiamare la Polizia. Intanto, la squadra scopre che Alex è un falsario, ma Semir e Paul finiscono nel mirino del vero killer.

Mentre Jenny (Katrin Heß) ferma il mandante, Semir e Paul salvano Alex dal drone armato che cerca di ucciderli. Paul è costretto ad usare uno stratagemma per fermare il drone: a fine caso, Alex viene rilasciato. Semir e Paul invece riescono a risolvere i problemi dovuti alla convivenza forzata. Patrick (Liliane Zillner), il fratello di Jenny, viene ritrovato in autostrada in stato confusionale. Ha avuto un incidente nei boschi con la sua moto: Paul trova una pistola con tracce di polvere da sparo sulla scena. Patrick però non ricorda nulla di quanto accaduto, nè di aver mai posseduto un’arma. Tornato a casa, Patrick realizza di convivere con una ragazza, Viola (Liliane Zillner), e ricorda il momento in cui la pistola ha sparato. Seguendo una pista sul porto grazie al pc della ragazza, Paul e Jenny trovano il cadavere di un uomo: i proiettili corrispondono alla pistola di Patrick. La PM decide di passare il caso ad altra giurisdizione, ma Paul non si dà per vinto e continua ad indagare.

Intanto, Patrick scopre che Viola è ancora viva, mentre Tani controlla l’abitazione da lontano. Paul invece scopre che la ragazza ha acquistato del materiale per costruire una bomba. Dopo aver salvato Jenny da un’esplosione, Paul viene fermato dalla Polizia locale e trasportato altrove. La partner invece si nasconde in auto, dove scopre il piano dei terroristi, che nel frattempo hanno portato Patrick con loro. Il fratello di Jenny invece realizza che è Viola la killer: ha deciso di sacrificare i due complici facendoli saltare in aria. Mentre Paul disinnesca la bomba, Jenny sale al volo sul mezzo di Viola e la ferma prima che possa succedere una catastrofe.

ANTICIPAZIONI DEL 21 LUGLIO 2020

EPISODIO 9, “VENDETTA IN MASCHERA” – La squadra partecipa ai festeggiamenti di Carnevale. Semir, Paul e Jenny decidono di andare ad una festa vestiti in maschera. Durante l’evento però vengono derubati da un gruppo di clown che fra le altre cose prelevano anche la fede nuziale di Semir. Per riuscire a non perdere tempo, la squadra è costretta a lanciarsi nell’inseguimento in costume. Si scopre in seguito che i criminali sono tre donne e che il loro piano è più ampio del previsto.

EPISODIO 10, “L’ANGELO ROSSO” – Paul e Semir danno la caccia ad un uomo ricoperto di sangue, che durante la fuga riesce a trovare rifugio in una chiesa nei pressi dell’autostrada. Al loro arrivo, il parroco nega però di aver visto qualcuno entrare. Per Semir e Paul invece il mistero è ancora tutto da risolvere: lo sconosciuto ha ucciso qualcuno prima di darsela a gambe?



